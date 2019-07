Dávajte pozor, čo ukladáte do podanej batožiny

Všetky cenné predmety si treba ukladať do príručnej batožiny. Letecká spoločnosť ani letisko totiž nezodpovedajú za stratu alebo poškodenie, ak cestujúci takéto predmety umiestni do podanej batožiny.

Bratislava 11. júla (TASR) – Nie všetky predmety je možné prepravovať v príručnej či podanej batožine pri ceste lietadlom. Upozorňuje na to hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková. Do príručnej batožiny napríklad patria cennosti, nesmú sa tam však prepravovať predmety s ostrým hrotom, alebo tupé predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie.



Všetky cenné predmety si treba ukladať do príručnej batožiny. Letecká spoločnosť ani letisko totiž nezodpovedajú za stratu alebo poškodenie, ak cestujúci takéto predmety umiestni do podanej batožiny.



"Do podanej batožiny nesmie cestujúci umiestniť peniaze, šperky, cenné kovy, kľúče, lieky, dioptrické a slnečné okuliare, kontaktné šošovky, hodinky, cenné papiere, cigarety, tabak alebo tabakové výrobky, obchodné dokumenty, pasy a iné identifikačné dokumenty," dodala Ševčíková s tým, že povolené nie sú ani žiadne krehké veci ako parfumy, elektronické prístroje.



V celej Európskej únii platí, že cestujúci nemôžu mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a na palube lietadla palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja. To zahŕňa aj hračkárske zbrane či repliky zbraní.



Zakázané sú tiež omračujúce zariadenia a predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou. Prepravovať sa nemôžu ani pracovné a tupé nástroje, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Zákaz platí aj pre výbušniny a zápalné látky a zariadenia. Tie sa nesmú prepravovať ani v podanej batožine.



Ševčíková zároveň upozorňuje, že zapaľovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani zapísanej batožine. V leteckej doprave sa môže prepravovať výlučne "na tele majiteľa", teda vo vreckách oblečenia. "Zapaľovač je nutné deklarovať pred detekčnou kontrolou umiestnením do prepravy. Nie je možné prepravovať zapaľovače typu ZIPPO," podotkla hovorkyňa.



V príručnej batožine smú cestujúci prevážať tekutiny, pasty a gély len v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 mililitrov alebo 100 gramov. Umiestnené musia byť v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku s kapacitou do jedného litra. "Pri tekutých látkach nerozhoduje aktuálny obsah balenia, ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale," zdôraznila Ševčíková.



Väčšie predmety, ktoré sa nezmestia do podanej batožiny, je potrebné podať pri check-in pulte s nápisom Nadrozmerná batožina. Ich prepravu treba podľa hovorkyne letiska nahlásiť leteckej spoločnosti vopred.



Ako nadrozmerná batožina sa prepravujú športové potreby či hudobné nástroje. Bicykle musia byť zabalené v ochrannom obale alebo vo vreci. "Je potrebné vyfučať kolesá, zložiť pedále a otočiť riadidlá súbežne s kostrou bicykla. Preprava elektrických bicyklov nie je možná," priblížila Ševčíková.



Malý hudobný nástroj, ktorý sa nezmestí do príručnej batožiny, je možné vziať spravidla na palubu lietadla, ak je zabalený v ochrannom obale, bolo preň zarezervované extra sedadlo a bol zaň zaplatený príslušný poplatok. Väčšie hudobné nástroje ako bicie či harfa sa prepravujú v nákladom batožinovom priestore lietadla.