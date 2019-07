Počet prenocovaní začiatkom roka oproti vlaňajšku vzrástol

Takmer dve tretiny prenocovaní v slovenských ubytovacích zariadeniach generujú Slováci, pričom tento podiel bol v posledných desiatich rokoch relatívne stabilný.

Bratislava 13. júla (TASR) - Počet prenocovaní od januára do apríla na Slovensku medziročne vzrástol o 7,6 %. Slovenská republika patrila k menšine krajín Európskej únie (EÚ), ktoré v porovnaní s minulým rokom zaznamenali zrýchlenie dynamiky medziročného rastu počtu prenocovaní. Uvádza sa to v aktuálnej analýze UniCredit Bank.



„Dôvodom silnejšieho rastu sú pravdepodobne najmä nové rekreačné poukazy, ktoré podporili najmä krátkodobé dovolenkové cesty zamestnancov na Slovensku,“ konštatuje analýza s tým, že počet prenocovaní domácej klientely v úvode roka medziročne vzrástol takmer o 10 %. Naopak, rast počtu prenocovaní zahraničnej klientely sa spomalil na 3,9 %.



Reálny nárast počtu prenocovaní by mohol byť o niečo miernejší ako oficiálne čísla, keď rekreačné poukazy pravdepodobne pomohli presunúť časť sivej ekonomiky do oficiálnych čísel. „Rastúci záujem o domáce ubytovacie služby pozorujeme aj na štatistikách o tržbách. Tie sa počas prvých štyroch mesiacov roka medziročne zvýšili o 4 %, navyše v máji, podporené majstrovstvami sveta v hokeji, až o 25 %,“ pripomína dokument.



Podľa analýzy je predpoklad, že podstatnú časť poukazov si zamestnanci uplatnia až počas hlavnej letnej dovolenkovej sezóny. I pohľad na okolité krajiny regiónu naznačuje, že nové rekreačné poukazy pravdepodobne pomohli domácim hotelovým zariadeniam.



Relatívne silný nárast prenocovaní zaznamenali v regióne už len Poliaci (o 6,5 %), aj tam však bolo na rozdiel od Slovenska viditeľné spomaľovanie dynamiky ich rastu. Ostatné krajiny regiónu zaznamenali výraznejšie spomalenie dynamiky rastu, v Českej republike sa medziročný rast prenocovaní v úvode roka spomalil na 1,9 %, v Rakúsku sa takmer úplne zastavil (0,2 %), a v Maďarsku dokonca počet prenocovaní medziročne mierne klesal (o 1,2 %).



Napriek pozitívnemu vplyvu rekreačných poukazov na počet prenocovaní v slovenských ubytovacích zariadeniach nepovažuje analýza toto opatrenie za ideálne. „Hoci ho využíva i viacero iných európskych krajín, aj susedné Maďarsko či Poľsko, zdá sa, že topánka tlačí slovenské hotely o niečo viac pri zahraničných návštevníkoch ako pri domácej klientele,“ uvádza sa v analýze.



Takmer dve tretiny prenocovaní v slovenských ubytovacích zariadeniach generujú Slováci, pričom tento podiel bol v posledných desiatich rokoch relatívne stabilný. V priemere v krajinách EÚ tvorí klientela z domácej krajiny o niečo viac ako polovicu prenocovaní (54 %), podobne aj v susednej Českej republike (52 %).



Vyšší podiel domácich hostí by sa dal očakávať skôr vo veľkých krajinách, ktoré nepatria medzi turisticky najatraktívnejšie, ako napríklad Nemecko. Naopak, aj turisticky relatívne menej atraktívne menšie krajiny vykazujú skôr podpriemerný podiel domácich hostí v miestnych ubytovacích zariadeniach, uzatvára analýza UniCredit Bank.