Vlakmi do zahraničia cestujúci najviac smerujú do Česka a Rakúska

Bratislava 18. augusta (TASR) – Vlakmi za hranice Slovenska cestujúci celoročne aj počas letnej sezóny najčastejšie mieria do Českej republiky a Rakúska. Vysoký záujem je o Prahu či Viedeň, pričom tieto metropoly nemusia byť len cieľom cesty, ale aj prestupnou stanicou do iných dovolenkových destinácií. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



V období júna až júla bol medziročne zaznamenaný nárast 7 % v prípade cestovania do Českej republiky a 5 % v prípade Rakúska. Do Prahy ZSSK za dva mesiace jedným smerom prepravila 33 300 cestujúcich.



Svoju prvú letnú sezónu zažíva nové priame spojenie z Bratislavy do Švajčiarska, ktoré bolo zavedené od grafikonu vlakovej dopravy 2018/2019. "Najviac cestujúcich sa prepravuje do cieľovej destinácie Zürich, kde sme vďaka priamemu spojeniu medziročne prepravili zhruba o 900 cestujúcich viac," priblížil Kováč.



Zároveň si svoju klientelu postupne získavajú aj novozavedené spoje od 9. júna tohto roka do Muszyny a Mukačeva. "Do Mukačeva sme zatiaľ počas tejto turistickej sezóny prepravili približne 2000 cestujúcich," spresnil hovorca.



ZSSK zároveň aj počas tohto leta prevádzkuje sezónne spojenie na trati Medzilaborce – Łupków – Sanok/Rzeszów a späť. "Vlak, ktorý sa u našich poľských susedov volá 'Vojak Švejk', je zameraný práve na rozvoj prihraničného turizmu. Tento rok premáva od 29. 6. do 1. 9. 2019 v sobotu a v nedeľu. Počas minulých sezón sa ním prepravilo približne 2000 – 2500 cestujúcich," vyčíslil Kováč.



ZSSK podotkla, že podľa prieskumu spoločnosti GFK by bol vlak prvou voľbou na cestovanie mimo svojho bydliska v rámci Slovenska alebo do zahraničia pre 22 % opýtaných.



Ako druhú preferovanú voľbu uviedlo vlak 30 % a tretiu 33 % respondentov. Hovorca spoločnosti súčasne poznamenal, že podľa výsledkov ankety, ktorá bola v apríli a máji 2019 realizovaná spoločnosťou Picodi, väčšia časť Slovákov (57 %) preferuje dovolenku v zahraničí, 43 % Slovákov potvrdilo, že radšej oddychujú v domovskej krajine.