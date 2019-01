Li Kche-čchiang: Čína je schopná primerane udržať rast ekonomiky

Druhá najväčšia ekonomika na svete vzrástla minulý rok o 6,6 %, čo predstavuje najslabší rast od roku 1990. Okrem iných faktorov sa pod to nemalou mierou podpísal aj obchodný konflikt s USA.

Šanghaj 27. januára (TASR) - Čína je schopná udržať tempo rastu svojej ekonomiky aj v tomto roku na primeranej úrovni, a to aj napriek viacerým výzvam. Povedal to koncom tohto týždňa čínsky premiér Li Kche-čchiang.



"Ekonomika Číny je dostatočne odolná, má potenciál a dosť priestoru na rast, najmä, ak sa do úvahy vezmú obrovský domáci trh a bohaté ľudské zdroje," citovala Li Kche-čchianga čínska agentúra Sin-chua po rokovaní s niektorými zahraničnými expertmi pracujúcimi v Číne. "Vzhľadom na to sme presvedčení, že sme napriek viacerým rizikám a výzvam schopní udržať ekonomický rast tento rok na primeranej úrovni," dodal.



Druhá najväčšia ekonomika na svete vzrástla minulý rok o 6,6 %, čo predstavuje najslabší rast od roku 1990. Okrem iných faktorov sa pod to nemalou mierou podpísal aj obchodný konflikt s USA. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters zároveň odhadujú, že v prípade pokračovania súčasných tlakov na ekonomiku táto zaznamená v roku 2019 ďalšie spomalenie rastu, ktorý predpokladajú na úrovni 6,3 %.