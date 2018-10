Liberáli chcú zrušiť časové obmedzenie predaja burčiaka

Poslanci SaS Radoslav Pavelka a Anna Zemanová navrhujú odstrániť slovenským vinárom prekážky predaja burčiaka.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Časové obmedzenie predaja burčiaka vzhľadom na klimatické zmeny nemá opodstatnenie. Tvrdia to poslanci SaS Radoslav Pavelka a Anna Zemanová v novele zákona o vinohradníctve a vinárstve, ktorú predložili na októbrovú schôdzu parlamentu. Navrhujú odstrániť slovenským vinárom prekážky predaja burčiaka.



Dôvodom na zrušenie prekážok sú podľa predkladateľov klimatické zmeny, ktoré majú za následok skorší nástup slnečných dní, v dôsledku čoho hrozno dozrieva skôr. Obmedzenie predaja burčiaka od 15. augusta podľa nich spôsobuje ťažkosti nielen v prípade, že hrozno dozreje skôr a je potrebné ho spracovať. "Slovenských spracovateľov hrozna toto časové obmedzenie dostáva zároveň do pozície nekonkurencieschopného súťažiaceho subjektu na trhu, keďže v okolitých štátoch takéto obmedzenie buď nie je, alebo je časovo výhodnejšie," konštatujú v dôvodovej správe predkladatelia.



Ako ďalší argument za zrušenie obmedzenia predaja burčiaka uviedli, že zákon povoľuje počas kvasenia burčiaka proces kvasenia zastaviť, opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi. Podľa predkladateľov bude mať tento návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2019.