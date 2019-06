LIDL ročne odbremení našu krajinu o takmer 400 ton plastu

Diskontný reťazec vďaka aktuálne zavádzaným ekologickým opatreniam výrazne znižuje ročnú produkciu plastov.

Bratislava 21. júna (OTS) - Jedným z najpálčivejších problémov súčasnosti je plastový odpad, Lidl sa preto rozhodol výrazne obmedziť objem plastov vo svojich predajniach. Lidl to totiž s ochranou životného prostredia myslí vážne a nezostáva iba pri slovách. Vďaka opatreniam z posledných mesiacov odbremení diskont našu krajinu o takmer 400 ton plastu ročne. Pre lepšiu predstavu, ide o taký objem plastového odpadu aký za rok vyprodukuje približne 11 000 Slovákov.



Ako sa to Lidlu podarilo? Prvým krokom bolo odstránenie najtenších igelitiek z predaja koncom minulého roka. Lidl odstránením týchto tašiek, ktoré nikdy zákazníkom nerozdával zadarmo, z ponuky ušetril 125 ton plastov ročne. Ďalším krokom bolo zmenšenie obalov pracích gélov, orechov a sušených plodov, čím sa bez zmeny pracej sily, resp. obsahu dosiahla úspora 15 ton plastov ročne. Lidl v súčasnosti už len dopredáva jednorazový plastový riad ako sú poháre, taniere, príbory, ale aj plastové slamky. Nahradenie plastového materiálu ekologickejšími alternatívami odbremení životné prostredie o 35 ton plastov ročne. Najnovším krokom v boji proti dobe plastovej je rozhodnutie Lidla znížiť hmotnosť PET fliaš nealkoholických nápojov vlastnej značky. Úprava sa týka aj obalových fólií. Tento krok predstavuje úsporu plastov 216 ton na ročnej báze. Lidl zároveň v roku 2018 recykloval viac ako 800 ton plastov.



A týmto sa úsilie spoločnosti Lidl v boji proti prebytočným plastom ani zďaleka nekončí. „Máme nastavenú jasnú a dlhodobú stratégiu v téme plasty, ktorá stojí na troch pilieroch: nahradiť – obmedziť – recyklovať,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl zodpovedný za oblasť nákupu, a dodal: „Spolu s našimi dodávateľmi uvažujeme o tom, pri ktorých produktoch môžeme úplne odstrániť plastové obaly, alebo ich nahradiť inými, ekologickejšími alternatívami. Pri ovocí a zelenine ponúkame čoraz viac nebalených produktov. O takýto postup sa snažíme aj pri iných tovarových skupinách – napríklad pri niektorých druhoch oblečenia sme už dávnejšie úplne odstránili plastové fólie.“



Na jar 2018 predstavil obchodný reťazec svoju stratégiu obmedzovania plastov. V rámci nej si Lidl stanovil ambiciózne ciele znížiť objem plastov vo vlastných prevádzkach o najmenej 20% a zároveň dosiahnuť 100% recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek do roku 2025.