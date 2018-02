Lídri EÚ sa chystajú diskutovať o rozpočte bloku po brexite

Británia sa chystá vystúpiť z EÚ koncom marca 2019. Rozhovory o brexite a následnej obchodnej dohode však musia byť ukončené na jeseň, aby národné parlamenty stihli zmluvu ratifikovať.

Brusel 23. februára (TASR) - V Bruseli sa v piatok zišli lídri členských krajín Európskej únie (EÚ), bez britskej premiérky, aby diskutovali o tom, ako zaplátajú miliardovú dieru v rozpočte bloku po odchode Británie.



Summit v Bruseli ukáže ambície EÚ, pretože sa na ňom stanoví rozpočet na tzv. éru po brexite, uviedla litovská prezidentka Dalia Grybauskaiteová, bývalá eurokomisárka pre rozpočet.



Cieľom bloku je "zvýšiť rozpočet a nájsť nové zdroje, európske zdroje alebo dane, alebo zredukovať niektoré staré programy," povedala Grybauskaiteová cestou na jednodňové stretnutie.



Európska komisia (EK) odhaduje, že plánovaný odchod Británie zníži príspevky do rozpočtu Únie približne o 10 až 12 miliárd eur ročne. Británia súhlasila s platením svojho podielu na rozpočte do roku 2020.



Predseda EK Jean-Claude Juncker pritom minulý mesiac povedal, že odpočet EÚ na roky 2014 - 2020, ktorý predstavuje približne 1,9 bilióna eur, nie je postačujúci na financovanie rastúcich ambícií bloku v oblasti obrany, boja proti migrácii a na kontrolu hraníc.



Holandský premiér Mark Rutte s tým nesúhlasí. To signalizuje rozdielne názory, čo by mohlo viesť k zdĺhavej, diskusii a handrkovaniam sa o rozpočet.



Rutte, ktorý doma čelí tlaku, aby nezvyšoval príspevok Bruselu, tvrdí, že EÚ môže udržať náklady pod kontrolou modernizáciou programov.



"Investujeme veľa v Európe. Máme na to dobré dôvody," povedal. "Ale táto suma nemusí stúpať."



Brexit spôsobí bloku nielen finančné problémy, očakáva sa tiež, že lídri sa budú musieť dohodnúť na zoštíhlení Európskeho parlamentu, znížení počtu poslaneckých kresiel zo súčasných 751 na 705 a prerozdelení voľných miest po odchode britských zákonodarcov.