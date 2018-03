Logistické firmy a taxislužby sa obávajú zákazu vjazdu dieselov

Spolkový správny súd koncom februára rozhodol, že mestá majú právo zakázať vjazd dieselových automobilov, aby znížili znečistenie ovzdušia.

Berlín 25. marca (TASR) - Možné zákazy vjazdu dieselových automobilov do nemeckých miest zneisťujú firmy z oblastí logistiky a taxislužieb. "V branži nezaznel alarm, no sme vystrašení," povedal Frank Huster z Nemeckého združenia špedície a logistiky (DSLV). Podľa neho budú potrebné výnimky. "Mestá by mali postupovať triezvo. Najviac sa obávame paušálneho zákazu," dodal Huster.



Spolkový správny súd koncom februára rozhodol, že mestá majú právo zakázať vjazd dieselových automobilov, aby znížili znečistenie ovzdušia. Takéto zákazy sú však posledným prostriedkom a je potrebné zachovať primeranosť.



So znepokojením zareagovali aj taxislužby. "Mobilita v centrách môže pre všetkých stáť na pokraji priepasti," povedal Michael Müller z nemeckého združenia taxislužieb a nájomných vozidiel BZP. V prvom rade je však kameňom úrazu obťažný prechod na elektrické vozidlá. Na jednej strane musí automobilový priemysel zaistiť finančne dostupné možnosti a obce zas dostatočnú nabíjaciu infraštruktúru.



To, že elektromobilita môže zachrániť firmu pred zákazom vjazdu, už rozpoznali kuriérske firmy, napríklad DHL nechal vyvinúť vlastnú malú elektrickú dodávku Streetscooter a medzičasom už používa 5000 kusov. Konkurenčný Hermes chce do roka 2020 používať 1500 elektromobilov a o päť rokov by mal vo všetkých veľkomestách používať už len elektrické autá.



Firmy požičiavajúce autá naproti tomu nevidia potrebu podnikať ďalšie kroky. "Nemyslíme si, že rozhodnutie súdu bude mať veľký vplyv na náš podnikateľský model. V našej flotile majú dieselové osobné autá len veľmi malý podiel," povedal Stefan Meininghaus zo spoločnosti Buchbinder. Namiesto toho uprednostňujú benzínové motory. Firmy Herz a Sixt síce stále plánujú používať dieselové vozidlá, no tie zodpovedajú najnovším emisným normám.