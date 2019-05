Ľudia by mali byť obozretní a neposkytovať účet neznámym za odmenu

Takýmto konaním sa totiž môžu stať tzv. bielym koňom a účet môže byť využitý ako prietokový na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu.

Bratislava 7. mája (TASR) - Ľudia by si mali dávať pozor na inzeráty, ktoré sľubujú jednoduchý a rýchly zárobok za poskytnutie ich bankového účtu. Takýmto konaním sa totiž môžu stať tzv. bielym koňom a účet môže byť využitý ako prietokový na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Takéto konanie môže mať trestnoprávne dôsledky. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS).



Bielym koňom sa označuje osoba, ktorá je nastrčená alebo použitá na páchanie trestnej činnosti, aby zakryla osobu páchateľa, ktorá má z tejto činnosti prospech. Pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom dôjde k zlegalizovaniu peňazí pochádzajúcich zo ziskov z trestnej činnosti. "Každá banka venuje pozornosť prebiehajúcim platobným operáciám a pri podozrení na neobvyklé transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod finančných prostriedkov nejasný, banka môže v krajnom prípade účet zablokovať a následne klienta môže kontaktovať aj polícia," priblížila NBS.



Ľudia by preto mali byť obozretní a nekomunikovať o svojich finančných záležitostiach s neznámymi osobami, ktoré ich nútia poskytnúť ich osobné údaje alebo ich požadujú pod sľubom odmeny. "Svoje osobné a finančné údaje je potrebné dôkladne si chrániť. Nevstupujte do vopred ponúknutých neštandardných zmluvných vzťahov s osobami, ktoré nepoznáte," odporúča občanom NBS. Taktiež by nemali poskytovať svoj účet na príjem rôznych platieb od rôznych osôb a v rôznych výškach, ani prístupové údaje k účtu.



Národná banka tiež klientom odporúča, aby nereagovali na ponuky, ktoré sľubujú jednoduchý a rýchly zárobok za to, že poskytnú číslo svojho bankového účtu alebo fotokópiu svojho občianskeho preukazu či pasu.