Herne: Ľudia sa sťažujú na nedostatok informácií ku vylúčeným osobám

Do registra vylúčených osôb patria podľa AZAH poberatelia dávok v hmotnej núdzi, poberatelia sociálnych štipendií či osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo.

Bratislava 15. januára (TASR) - Ľudia odmietajú pracovníkom herní predložiť občianske preukazy a sťažujú sa na nedostatok informácií o fungovaní registra vylúčených osôb. Upozorňuje na to Asociácia zábavy a hier (AZAH). Poukazuje na novelu zákona o hazardných hrách, ktorá od začiatku roka ukladá prevádzkovateľom herní povinnosť preveriť každého, či sa nenachádza v registri vylúčených osôb.



AZAH tvrdí, že toto preventívne opatrenie plne rešpektuje, no zároveň je zavalená otázkami ľudí, ktorí v niektorých prípadoch aj slovne útočia na zamestnancov herní a nie sú ochotní poskytnúť im svoj doklad totožnosti. "Obviňujú nás z porušovania zákona o osobných údajoch, no zmätení sú najmä ľudia, ktorí herňu nenavštívili za účelom hrania a musia sa rovnako ako hráči legitimovať. Zákon nám však ukladá povinnosť preveriť každú osobu," informovala TASR Dominika Lukáčová z AZAH. Registrom musia podľa jej slov prejsť každý deň aj samotní zamestnanci, upratovačky, opravári, dodávatelia tovaru či návštevníci kaviarenských častí herne. "Skrátka všetky osoby vstupujúce do prevádzky," podotkla Lukáčová.



Do registra vylúčených osôb patria podľa AZAH poberatelia dávok v hmotnej núdzi, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo a súhlasia so zápisom do registra alebo ľudia, ktorí požiadajú o samovylúčenie. "Obracajú sa na nás bývalí hráči, ktorí prešli liečením, no v registri sa nenachádzajú. Po novom sa lekári pri stanovení diagnózy F63.0 automaticky opýtajú pacientov, či súhlasia s nahlásením do registra. Ak nesúhlasia, informácia sa ďalej nedostane. Ak sa však liečili v minulosti, keď povinnosť ponúkať zápis do registra lekári nemali, majú možnosť vyplniť žiadosť o samovylúčenie. Ako to funguje, je najčastejšie kladená otázka," uviedla Lukáčová.



Iba ministerstvo pozná podľa AZAH dôvod a dátum zápisu osoby do registra a je jediné oprávnené poskytnúť osobám vylúčeným z hrania tieto informácie. Novelu zákona o hazardných hrách schválil parlament začiatkom decembra. Prezident SR Andrej Kiska však zákon vetoval a navrhuje, aby sa pri opätovnom prerokovaní v Národnej rade SR zákon neprijal ako celok. Uviedol aj výhrady, ktoré podľa neho dokazujú chybnosť celej koncepcie schváleného zákona. Napríklad sa týkajú registra vylúčených osôb. "V taxatívnom výpočte povinne zapisovaných osôb sú však opomenuté niektoré skupiny ohrozených osôb, pričom aj pri takto stanovených skupinách nemal predkladateľ k dispozícii relevantnú štúdiu v danej oblasti, a tak nedokázal presne kvantifikovať dosahy schváleného zákona na tieto skupiny osôb," vysvetlil Kiska. Domnieva sa, že napríklad fyzické osoby, ktoré prešli procesom osobného bankrotu, by mali byť zaradené medzi ľudí povinne zapisovaných do registra vylúčených osôb.



Podľa rezortu financií má novela priniesť prísnejšie pravidlá pre hráčov, ale najmä prevádzkovateľov hazardných hier. Zároveň reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobišli ani sektor hazardu. Zámerom bolo tiež zvýšiť ochranu spotrebiteľov. O zmenách v zákone, ktorý vetoval prezident, môžu rozhodnúť na najbližšej schôdzi parlamentní poslanci.