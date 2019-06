Lufthansa oznámila reorganizáciu nízkonákladovej divízie Eurowings

Lufthansa poukázala na klesajúce príjmy divízie Eurowings ako na hlavný dôvod zhoršeného výhľadu svojich celoročných výsledkov, ktorý zverejnila v polovici júna.

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila plán reorganizácie svojej nízkonákladovej dcéry Eurowings, od čoho si sľubuje návrat nízkonákladovky do zisku.



Lufthansa poukázala na klesajúce príjmy divízie Eurowings ako na hlavný dôvod zhoršeného výhľadu svojich celoročných výsledkov, ktorý zverejnila v polovici júna. Aj v 2. kvartáli sa očakáva výrazný pokles tržieb Eurowings.



V rámci reorganizácie sa Eurowings zameria na lety na krátku vzdialenosť a náklady by sa do roku 2022 mali znížiť o 15 %. Diaľkové lety spoločnosti Eurowings bude v budúcnosti zabezpečovať samotná Lufthansa.



Letecká spoločnosť Brussels Airlines, nad ktorou Lufthansa prevzala kontrolu v roku 2016, nebude integrovaná do spoločnosti Eurowings, dodalo vedenie Lufthansy. Plán reorganizácie Brussels Airlines oznámi firma Lufthansa v 3. štvrťroku.