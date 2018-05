Čistý zisk druhého najväčšieho ruského producenta ropy od januára do marca medziročne stúpol o 75 % na 109,1 miliardy RUB (1,50 miliardy eur).

Moskva 28. mája (TASR) - Lukoil v 1. kvartáli výrazne zvýšil zisk a mierne prekonal očakávania trhu. Hlavným dôvodom bolo zdraženie ropy.



Čistý zisk druhého najväčšieho ruského producenta ropy od januára do marca medziročne stúpol o 75 % na 109,1 miliardy RUB (1,50 miliardy eur). Analytici v priemere počítali s čistým ziskom na úrovni 107 miliárd RUB.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v 1. štvrťroku zvýšil na 219,5 miliardy RUB z 207,6 miliardy RUB v rovnakom období vlani. Tržby vzrástli o 14 % na 1,63 bilióna RUB.



Cena ropy sa v máji dostala až na 80 USD (68,70 eura) za barel (159 litrov), pričom ešte na začiatku roka 2016 sa nachádzala pod úrovňou 30 USD za barel. Rusko podobne ako ďalší veľkí producenti vrátane Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa dohodli na obmedzení ťažby celkovo o 1,8 milióna barelov denne.



Dohoda by mala platiť do konca tohto roka, ale jej účastníci chcú prehodnotiť svoje postoje na stretnutí už v júni. Šéf Lukoil Vagit Alekperov uviedol, že nastal čas zvýšiť globálnu produkciu z dôvodu zdraženia čierneho zlata.



(1 EUR = 72,6316 RUB; 1 EUR = 1,1644 USD)