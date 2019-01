M. Centeno: Ministri financií EÚ budú diskutovať o rozpočte eurozóny

Lídri európskych štátov a vlád sa v decembri dohodli na vytvorení rozpočtu eurozóny, ktorý by sa mal používať na podporu konvergencie, teda zbližovania ekonomík jednotlivých krajín.

Brusel 21. januára (TASR) - Ministri financií krajín eurozóny chcú urýchliť zavedenie spoločnej ochrany vkladov rovnako ako rozpočet eurozóny. Do júna by sa mali docieliť konkrétne pokroky, uviedol šéf Euroskupiny Mário Centeno v pondelok večer v Bruseli.



Lídri európskych štátov a vlád sa v decembri dohodli na vytvorení rozpočtu eurozóny, ktorý by sa mal používať na podporu konvergencie, teda zbližovania ekonomík jednotlivých krajín. Mal by byť súčasťou rozpočtu EÚ a k dispozícii by bol aj štátom, ktoré sa budú chystať zaviesť spoločnú menu. Ministri financií by detaily mali vypracovať v najbližších mesiacoch.



Zavedenie spoločnej ochrany vkladov v Európe vyvoláva spory už niekoľko rokov. Výhrady má Nemecko a niektoré ďalšie severné štáty EÚ. Banky v týchto krajinách sa obávajú, že budú musieť v prípade potreby ručiť za banky, ktoré sa dostanú do problémov, predovšetkým v južných štátoch Európy.



Šéf Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling zdôraznil, že záchranné balíky by boli počas finančnej krízy menšie, ak by existovalo spoločné zaistenie vkladov.