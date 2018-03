DRAGHI: Eurozóna stále čelí rizikám, patrí k nim aj možný spor s USA

PREČÍTAJTE SI AJ: Trump chce uvaliť dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 60 miliárd USD

Frankfurt nad Mohanom 14. marca (TASR) - Ekonomika eurozóny naďalej čelí "rizikám a neistotám" a jedným z nich je hroziaci obchodný konflikt so Spojenými štátmi. Uviedol to v stredu prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. Zároveň dodal, že čo sa týka prípadného ukončenia opatrení banky na podporu ekonomiky, bude najskôr potrebný výraznejší rast spotrebiteľských cien.Podľa Draghihona to, aby ECB ukončila svoj program nákupu dlhopisov, je vyššia miera inflácie, nie rastu, pričom riziká stále pretrvávajú. Dodal, že jedným z nich je prípadný vlečúci sa obchodný konflikt s USA. Ten by mohol poškodiť rast ekonomiky aj vývoj inflácie. Napätie medzi eurozónou a USA vzrástlo po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka vo výške 25 %, respektíve 10 %.Draghi na konferencii na pôde Goetheho univerzity vo Frankfurte nad Mohanom povedal, že ". Upozornil ale, žeak Európska únia odpovie odvetnými opatreniami a následne sa obmedzenia rozšíria na ďalšie kategórie tovarov. Eskalácia konfliktu by potom mohla zasiahnuť podnikateľskú dôveru a investície.