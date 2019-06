M. Dragun: Ani jeden z finalistov na šéfa vodární nespĺňa podmienky

Podľa petržalského miestneho poslanca minimálne dvaja kandidáti, ktorí sa dostali do užšieho výberu, sú podľa neho prepojení s významnými oligarchami v rámci Bratislavského kraja.

Bratislava 13. júna (TASR) – Ani jeden zo štyroch kandidátov, ktorí sa prebojovali do užšieho výberového konania na post šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), nespĺňa základné podmienky. Vo štvrtok na to upozornil zástupca 26 minoritných akcionárov BVS a petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun.



"Keď som si pozrel podmienky na pozíciu šéfa predstavenstva BVS, bol som pozitívne prekvapený podmienkami, ktoré nastavilo hlavné mesto (majoritný akcionár BVS, poznámka TASR), a veril som, že BVS bude mať kvalifikovaného odborníka na svojom čele. Bohužiaľ, v posledných dňoch sme boli nepríjemne prekvapení výberom štyroch finalistov," vyhlásil Dragun.



Ako tvrdí, ani jeden z nich nespĺňa základné podmienky, ktoré stanovilo mesto Bratislava. "Jeden kandidát je právnik, ďalší traja sú finančníci. Už najzákladnejšiu podmienku odborného vzdelania na danú pozíciu ani jeden z kandidátov nesplnil," upozornil s tým, že títo uchádzači nepôsobili vo vodnom hospodárstve. Ani cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa mu nepodarilo dostať k ďalším menám, ktoré boli prihlásené do výberového konania. Dragun si myslí, že všetky mená uchádzačov aj s rozvojovými projektmi mali byť vopred známe pred výberom finalistov. "Viem o troch ľuďoch, ktorí mali vodárenské vzdelanie a prax vo vodárenstve, no nedostali sa do užšieho výberu. Dôvody nepoznáme," podotkol.



Minimálne dvaja kandidáti, ktorí sa dostali do užšieho výberu, sú podľa neho prepojení s významnými oligarchami v rámci Bratislavského kraja. Obáva sa aj možnej privatizácie BVS, keďže, ako tvrdí, jeden z kandidátov hovorí o možnom vstupe strategického partnera do BVS a ďalší o tom, že BVS môže začať vydávať svoje dlhopisy a na základe toho financovať ďalšie veci. "Vydávanie dlhopisov v prípade, že by BVS nesplácala to, čo má, sa rovná prepadnutiu majetku a financií BVS v prospech vlastníka dlhopisov, de facto opäť privatizácii," uviedol Dragun. Na otázku, či má v celom výberovom procese svojho favorita, priznal, že tam boli dvaja ľudia, ktorí by mohli byť dobrými generálnymi riaditeľmi BVS. Do užšieho výberu sa však podľa neho neprebojovali.



Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva BVS bolo celkovo doručených 22 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala deviatich uchádzačov na pohovor s personalistami. Komisia zostavila rebríček piatich najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva BVS na verejné a neverejné vypočutie. Medzičasom jeden z uchádzačov odstúpil. Do štvrtkového neverejného a verejného vypočutia postúpili Rastislav Lauko, Peter Olajoš, Ivan Sokáč a Emerich Šinka.



Mesto Bratislava opakovane deklaruje, že výber nových šéfov mestských podnikov je transparentný a postupuje sa podľa zásad, ktoré schválili bratislavskí mestskí poslanci. Samospráva tvrdí, že jej cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.



Bratislava tvrdí, že je na komisii, koho posunula do užšieho výberu

Mesto Bratislava sa nebude vyjadrovať k jednotlivým kandidátom na post šéfov bratislavských mestských podnikov. Prečo boli do záverečného kola vybratí títo a nie iní, je podľa magistrátu na zodpovednosti výberovej komisie. "Nepochybujeme o tom, že svoje rozhodnutia si jednotlivé komisie a ich členovia vedia zdôvodniť," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Samospráva tak reagovala na štvrtkové vyhlásenie zástupcu 26 minoritných akcionárov BVS a petržalského miestneho poslanca Miroslava Draguna, podľa ktorého ani jeden zo štyroch kandidátov, ktorí sa prebojovali do užšieho výberového konania na post šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), nespĺňa základné podmienky. "Kontrolu integrity kandidátov vykonávali členovia komisií z verejne dostupných zdrojov, v niekoľkých kolách počas výberu uchádzačov. Po zverejnení životopisov môže ktokoľvek zaslať k uchádzačom pripomienky, s ktorými sa musí komisia vysporiadať. A napokon máme aj verejné vypočutie kandidátov, kde môže ktokoľvek takéto námietky vzniesť," povedal Bubla.



Mesto tvrdí, že nechce vyjsť v ústrety rôznym, ani reálnym a ani hypotetickým tlakom na ovplyvnenie členov výberových komisií, a preto postupuje len podľa vopred dohodnutých pravidiel. "Zverejnili sme mená aj životopisy uchádzačov, ktorí na každú pozíciu postúpili do posledného kola výberu a v krátkom čase zverejníme aj mená všetkých prihlásených uchádzačov okrem tých, ktorí nám na zverejnenie svojich údajov súhlas nedajú," spresnil hovorca.



Ako tvrdí, každý uchádzač má totiž v zmysle platnej legislatívy právo stiahnuť udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a dôvodom je najmä to, že pre niektorých uchádzačov by zverejnenie informácie mohlo predstavovať ohrozenie ich aktuálnej práce. "Tých, čo svoj predchádzajúci súhlas nestiahnu, zverejníme," deklaruje mesto.