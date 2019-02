M. Fecko chce upraviť podmienky priamych platieb v agrosektore

Fecko priblížil, že cieľom jeho návrhu je jednoznačne upraviť výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri poskytovaní podpory v oblasti pôdohospodárstva.

Bratislava 1. februára (TASR) - Podmienky poskytovania priamych platieb v oblasti pôdohospodárstva by sa mali upraviť. Navrhuje to opozičný poslanec Martin Fecko (OĽaNO), ktorý v závere štvrtého rokovacieho dňa 40. schôdze parlamentu predložil novelu o zákone o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Podľa neho by sa prijatím novely do budúcnosti dalo zabrániť podobným podvodom s agrodotáciami, ako sa udiali na východe Slovenska v minulom roku.



Fecko priblížil, že cieľom jeho návrhu je jednoznačne upraviť výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pri poskytovaní podpory v oblasti pôdohospodárstva. Navrhuje, aby sa vylúčila voľná úvaha tejto agentúry pri rozhodovaní týkajúcom sa preukázania vlastníckeho vzťahu, nájomného vzťahu alebo užívateľského vzťahu k pôde a preukázania plnenia záväzkov vyplývajúcich z takéhoto vzťahu, napr. ak ide o úhradu nájomného, ako podmienok na získanie podpory poskytovanej touto agentúrou. "V agrosektore dostávame priame platby na plochu. Problém je v tom, že my sme v oblasti čerpania eurofondov na priame platby nepochopili, že socializmus tu už bol. Navrhujem, aby podmienkou brania platby na plochu bolo preukazovanie, či ide o vlastníka, alebo nájomný vzťah s niekým, kto podpísal nájomnú zmluvu," vysvetlil Fecko.



Platná právna úprava podľa neho úplne nezabraňuje tomu, aby osoba, ktorá fakticky užíva poľnohospodársku pôdu bez nájomného vzťahu a neraz aj bez vedomia jej vlastníka, získala podporu prostredníctvom PPA. "Takto môžu byť poškodzovaní vlastníci pozemku a môžu byť porušované ich práva," tvrdí Fecko.



Jeho novelu plánujú podporiť aj poslanci SaS. Poslankyňa strany Anna Zemanová upozornila, že rezort pôdohospodárstva naďalej trvá na svojom, že nie je možné, vyžadovať preukazovanie vzťahu k pôde pri agrodotáciách. "Je to len o tom, že komu toto vyhovuje. Je tu šanca na reparát," myslí si Zemanová. Poslanci by podľa nej mali tento návrh podporiť aj z úcty voči zosnulému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorý písal o kauzách čerpania agrodotácií.



Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v utorok (5.2.). Prerokujú návrhy zákonov z dielne ministerstva pôdohospodárstva ako aj dopravy. Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má posilniť kontrolu v tomto sektore. Kontrolór z agrorezortu bude mať dosť veľké kompetencie, aby vstúpil na územie jednotlivých článkov dodávateľsko-potravinárskeho reťazca. Novelou zákona o dráhach by sa mal zase vyriešiť problém s nedostatkom rušňovodičov v železničných spoločnostiach.