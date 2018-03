Hlivák: Kontrola čerpania eurofondov by sa mala zjednotiť

Pri zákazkách financovaných z prostriedkov EÚ má podľa predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka v oblasti verejného obstarávania platiť princíp jedenkrát a dosť.

Bratislava/Nitra 29. marca (TASR) - Kontrola čerpania eurofondov vo verejnom obstarávaní (VO) by sa mala zjednotiť. Uviedol to v Nitre predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý spolu s riaditeľom Inštitútu verejného obstarávania (IVO) Jaroslavom Lexom navštívil predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu, na margo pripravovanej novely zákona o VO.



"S pánom županom Belicom sme sa zhodli aj v tom, že pri zákazkách financovaných z prostriedkov EÚ má v oblasti verejného obstarávania platiť princíp jedenkrát a dosť. Znamená to, že kontrola čerpania eurofondov vo verejnom obstarávaní by sa mala zjednotiť, skrátiť a zefektívniť. Usilujeme sa o posilnenie právnej istoty pre všetky subjekty vo verejnom obstarávaní, zaistiť ju má zmena, podľa ktorej výstupy ÚVO budú ostatné orgány rešpektovať," povedal Hlivák.



"Teší ma, že všetky vecné návrhy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré odrážajú praktické skúsenosti verejných obstarávateľov, už máme zahrnuté v pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní," dodal predseda ÚVO.



Podľa Belicu je zákon o verejnom obstarávaní jedným z najdôležitejších zákonov v SR. "Zákon o verejnom obstarávaní, možno si to mnohí ani neuvedomujeme, je jeden z najpodstatnejších, najdôležitejších zákonov Slovenska," povedal šéf NSK.



Cez zákon o VO, cez jeho správnu aplikáciu, cez odstraňovanie rôznych problémov, ktoré historicky vznikali a v budúcnosti budú vznikať, sa podľa Belicu ovplyvňuje ekonomika a budovanie majetku inštitúcií. "Toto je hlavná podstata zákona o verejnom obstarávaní, okrem transparentnosti a iných problémov, s ktorými spoločnosť už dlhšie zápasí," doplnil Belica.