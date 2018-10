Hlivák: Podľa podnikateľov má veľa zákaziek nedostatočný opis predmetu

Podnikatelia privítajú všetky kroky úradu, ktoré povedú k racionalizácii procesu verejného obstarávania. V zásade sú potrebné dve hlavné zmeny.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák rokoval tento týždeň v sídle úradu s prezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu (ZSP) SR Alexejom Beljajevom. Stretnutie bolo zamerané na skúsenosti členov zväzu s verejnými obstarávaniami na Slovensku aj v zahraničí. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



"Vypočul som si pripomienky k verejným súťažiam na Slovensku. Podnikatelia, ktorých pán Beljajev zastupuje, považujú za jeden z najväčších problémov nedostatočný až zlý opis predmetu zákazky. Zároveň nesúhlasia s tým, aby cena bola tým najdôležitejším kritériom pri vyhodnocovaní ponúk," povedal Hlivák.



Šéf ÚVO oboznámil Beljajeva s krokmi úradu v snahe zvýšiť mieru účasti malých a stredných podnikateľov vo verejných súťažiach na Slovensku. Objasnil tiež zámer agendy profesionalizácie verejného obstarávania, ktorá má byť nápomocná aj podnikateľom. Prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR porovnal skúsenosti slovenských podnikateľov s verejnými obstarávaniami v zahraničí.



"Podnikatelia privítajú všetky kroky úradu, ktoré povedú k racionalizácii procesu verejného obstarávania. V zásade sú potrebné dve hlavné zmeny. Musíme sa naučiť jasne definovať opis predmetu zákazky, pretože ak je ten zmätočný, aj súťaž sa takou stane."



"Druhou vecou je váhové kritérium ceny. Rozumieme, že štát musí dbať na ceny, ale ak je jediným kritériom cena, tak prirodzene klesá váha kvality a v konečnom dôsledku je to neefektívne," vysvetlil Beljajev.



Hlivák týmto stretnutím uzavrel sériu rokovaní so zástupcami podnikateľov ako subjektmi vstupujúcimi do procesu verejného obstarávania na Slovensku. V rámci novej iniciatívy ÚVO, ktorej cieľom je vyššia účasť podnikateľov vo verejných súťažiach a podpora zamestnanosti v regiónoch, bude nasledovať spoločné rokovanie zástupcov ÚVO a podnikateľov za okrúhlym stolom. Majú sa tak začať formulovať konkrétne návrhy na dosiahnutie cieľa v prospech verejného záujmu.