M. Ivan: Diaľnica D4 nebude určite napojená na D1 do roku 2020

Bratislava 17. júna (TASR) – Diaľnica D4 nebude určite napojená na D1 do roku 2020. Plné využitie križovatky D1/D4, prepojenie na všetky smery, sa očakáva až v roku 2023. Uviedol to v pondelok po poslaneckom prieskume k stavbe bratislavského obchvatu na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR opozičný poslanec Miroslav Ivan (SaS). Podľa jeho slov ich privítal rezortný minister Árpád Érsek (Most-Híd).



„Motoristi a Slovensko nebudú platiť už za tento obchvat platby za prístup na diaľnicu pravdepodobne v plnej miere, ako je celá koncesná zmluva, ale nebudeme mať ani plný prístup na túto najdôležitejšiu križovatku,“ konštatoval.



Z informácií o problematike použitých materiálov pri stavbe podľa neho vyplynulo, že zásadne viazne komunikácia medzi rezortom a dotknutými stranami. „Panujú rôzne názory na to, či je možné použiť vhodné recyklované materiály alebo nie. Ministerstvo malo okamžite osloviť Slovenskú stavebnú inšpekciu, ktorá jediná má právo kontrolovať veci na stavbe, dávať podnety na stavebný úrad, ktorým je v tomto prípade ministerstvo, a má právo zastaviť stavbu, ak sa niečo robí nelegálne,“ uviedol s tým, že MDV SR malo mať na stavbe technického zástupcu za štát, v súčasnosti má len odborného zástupcu a odborných konzultantov.