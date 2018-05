M. Kaliňák: Pohraničie je perspektívne aj z hľadiska podnikania

O konkrétnej spolupráci Kaliňák povedal, že napríklad do stavby ciest a mostov sa investovalo vďaka cezhraničným projektom.

Bratislava 11. mája (TASR) – Pohraničie treba vnímať ako perspektívne z hľadiska formovania regionálnej hospodárskej politiky a podnikateľských príležitostí. Pre TASR to povedal v piatok počas konferencie Európska územná samospráva: význam pre Slovensko a Európu tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák s tým, že 2,2 milióna obyvateľov SR žije v pohraničí.



Podľa riaditeľa odboru programov nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR Michala Blažka je konferencia príležitosťou na stretnutie a rozhovory o európskej územnej spolupráci z hľadiska Slovenska a politike súdržnosti. Upozornil na to, že začala programová príprava pod názvom 2020 plus v rámci Európskej únie (EÚ).



Podľa jeho informácií je návrh vyčleniť pre európsku územnú spoluprácu 9,5 miliardy eur, čo je približne rovnaká suma ako v súčasnom programovom období. "Predpokladáme ešte ďalšiu diskusiu a veríme, že tento rozpočet bude väčší. Podiel Slovenska súvisí s tým, ako intenzívne sa zapojí do programov medzinárodnej spolupráce," konštatoval. V súvislosti s financiami predstaviteľ ZMOS uviedol, že okrem eurofondov sú aj alternatívne možnosti financovania municipálneho rozvoja vrátane koordinácie rozvojových zámerov na úrovni prihraničných mikroregiónov.



O konkrétnej spolupráci Kaliňák povedal, že napríklad do stavby ciest a mostov sa investovalo vďaka cezhraničným projektom. Ďalším aspektom je rozvoj cestovného ruchu v pohraničí, kde chodia návštevníci z Poľska a Českej republiky. V súvislosti s Ukrajinou, nečlenským štátom EÚ, vyslovil predpoklad, že začiatkom roka 2019 by mali byť formulované prvé výzvy v rámci Východného partnerstva.



Kaliňák zároveň informoval, že ZMOS by chcelo o niekoľko týždňov začať s realizáciu národného projektu, ktorého cieľom je modernizácia miestnej územnej samosprávy. Má trvať 36 mesiacov. Jeho súčasťou má byť aj audit kompetencií samosprávy, príklady dobrej praxe i včasné varovanie.