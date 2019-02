M. Kuzma: Najkľúčovejším odborom pre priemysel je mechanik-nastavovač

Mechanik-nastavovač je prierezový odbor, jeho absolvent sa uplatní v železiarňach, automobilkách či v pekárni.

Bratislava 16. februára (TASR) – Najkľúčovejším odborom pre priemysel je mechanik-nastavovač, ktorý má na starosti spravidla robotizované priemyselné linky. Do duálneho vzdelávania je v súčasnosti zapojených takmer 4000 žiakov, z nich viac ako 1000 je mechanikov-nastavovačov. Pre TASR to uviedol projektový manažér národného projektu duálneho vzdelávania Milan Kuzma zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.



Podľa neho žiaci sa v súčasnosti pripravujú najmä pre automobilový, strojárenský a elektrotechnický priemysel. Veľmi dobre sa rozvíja zastúpenie sektora služieb, gastronómie či bankovníctva v duálnom vzdelávaní.



Mechanik-nastavovač je prierezový odbor, jeho absolvent sa uplatní v železiarňach, automobilkách či v pekárni. "Keď sme pred štyrmi rokmi zmenili jeho obsah, asi sme urobili dobre, pretože tento odbor je veľmi žiadaný," povedal Kuzma s tým, že ďalšou takouto profesiou pre priemysel je napríklad mechatronik.



V tejto súvislosti zdôraznil, že práve vo firmách sú žiaci stredných odborných škôl v kontakte s modernou technológiou. "Nie je veľa škôl, možno by ste ich zrátali na prstoch jednej ruky, ktoré si dovolia kúpiť priemyselný robot. V niektorých sektoroch je to trošku jednoduchšie, ale tam, kde výroba závisí od vybavenia a zmien, ktoré prináša trh, tam je prepojenie škola a firma veľmi dôležité," zdôraznil Kuzma. Dodal, že v duálnom vzdelávaní sú žiaci finančne motivovaní lepšie sa učiť a majú užitočnú spätnú väzbu z praxe.



Podľa Kuzmu si žiadna firma nedovolí investovať do niekoho tri až štyri roky čas a peniaze a potom ho nechá na jednoduchej pozícii, na ktorú stačí zaškolenie. Ponuky miest v duálnom vzdelávaní spravidla súvisia s údržbou, inžinieringom, so sofistikovanejšími pozíciami vo firmách.



V školskom roku 2019/2020 ponúkajú firmy približne 4800 učebných miest a 170 stredných odborných škôl by chcelo mať žiakov v systéme duálneho vzdelávania, uzavrel projektový manažér.