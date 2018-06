Lelovský: Absolvent technických odborov si nájde dobre platenú prácu

Podľa neho viac ako 50 % vysokoškolákov študuje humanitné a sociálno-vedné odbory.

Bratislava 30. júna (TASR) – V technických odboroch študuje na vysokých školách približne 20 % študentov a je o nich veľký záujem. Prakticky každý absolvent technických odborov si nájde veľmi dobre platenú prácu. Špeciálne v odboroch IT, kde si už počas štúdia dokážu študenti zarobiť aj 1000 eur mesačne a nástupný plat sa pohybuje v priemere na úrovni 1700 eur. Pre TASR to uviedol viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.



Podľa neho viac ako 50 % vysokoškolákov študuje humanitné a sociálno-vedné odbory. "Záujem trhu práce o absolventov týchto odborov je blízky nule, pretože na trh práce každoročne prichádza neúmerne vysoký počet absolventov práve týchto odborov," konštatoval.



Viceprezident Asociácie priemyselných zväzov Alexander Matušek na 4. Valnom zhromaždení asociácie v júni povedal, že priemysel v odvetviach, ktoré zastupujú, bude do roka 2020 potrebovať 45.000 zamestnancov, z toho 25 % absolventov vysokých škôl (VŠ) a 75 % zo stredných škôl. Pripomenul tiež, že 57 % absolventov VŠ nepracuje vo svojom odbore po skončení školy a 35 % absolventov VŠ pracuje na stredoškolských pozíciách.



Medzi opatrenia, ktoré sú podľa neho potrebné v oblasti VŠ, je zavedenie dostatku praxe počas štúdia, zavedenie regulácie do študijných programov, ktoré nemajú uplatnenie v praxi, či prijatie opatrení na zníženie počtu absolventov, čo odchádzajú do zahraničia.