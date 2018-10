M. Lubyová je s návrhom rozpočtu pre ministerstvo školstva spokojná

Ako uviedla pre TASR, na oceňovanie a platy učiteľov, vedcov a výskumníkov bude v budúcom roku vyčlenených o takmer 200 miliónov viac, ako tomu bolo v rozpočte na tento rok.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) je s návrhom rozpočtu pre rezort školstva na rok 2019 spokojná. Ako uviedla pre TASR, na oceňovanie a platy učiteľov, vedcov a výskumníkov bude v budúcom roku vyčlenených o takmer 200 miliónov viac, ako tomu bolo v rozpočte na tento rok.



V Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) je podľa slov Lubyovej uvedené, že sa bude dofinacovávať školstvo, "aby sme sa priblížili k najvyspelejším krajinám sveta, ako sú krajiny OECD." Šéfka rezortu školstva zhodnotila, že v rozpočte na rok 2019 je o 198 miliónov viac na oceňovanie a platy učiteľov, vedcov, výskumníkov a na zvyšovanie ich platových taríf. Pripomenula, že to zatiaľ nevidieť v tabuľkách štátneho rozpočtu. "Tieto peniaze boli dorokované po tom, ako v máji začal vznikať rozpočet. Sú schválené práve v NPRVaV. Zatiaľ sú odložené vo všeobecnej pokladničnej správe. Rezort a naši pracovníci môžu rátať s takmer 200 miliónmi eur, aj keď to zatiaľ nie je premietnuté v tabuľkách štátneho rozpočtu," povedala Lubyová s tým, že s týmto je ministerstvo veľmi spokojné.



Lubyová pripomenula, že rezort školstva má oproti roku 2018 v štátnom rozpočte pokles o 75 miliónov eur a na druhej strane navýšenie ďalším dorokovaním o 50 miliónov eur. "Celková bilancia je takmer o 25 miliónov eur menej," povedala Lubyová. Pripomenula však, že vo vlaňajšom rozpočte boli financie navýšené najmä pre Národný futbalový štadión, a to až vo výške 63 miliónov eur. "Tento rok nám to nefiguruje v rozpočte, tak pokles je spôsobený jednorazovou platbou za Národný futbalový štadión," vysvetlila. Zdôraznila, že keď sa odrátajú financie v rozpočte vyčlenené na tento zámer, tak rezort bude mať v budúcom roku o 38 miliónov eur viac na bežné výdavky.



Ministerstvo školstva by malo mať v roku 2019 k dispozícií 1,36 miliardy eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1,27 miliardy eur a zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 88,8 milióna eur. Vyplýva to z navrhovaného rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý v stredu (10.10.) schválila vláda.