M. Müller chce omladiť Správnu radu VW a viac žien v nej

Müller sa stal predsedom Správnej rady VW v septembri 2015 po tom, ako vypukol škandál dieselgate.

Berlín/Wolfsburg 24. marca (TASR) - Najvyšší tím manažérov Volkswagenu (VW) sa musí podľa predsedu jeho správnej rady Matthiasa Müllera stať "ženskejším a mladším".



Samotný 64-ročný Müller v rozhovore pre spravodajský týždenník Der Spiegel dodal, že "to je obrovský problém koncernu". Chce sa zúčastniť na výbere svojho nástupcu. Rád by diskutoval s dozornou radou, ako bude koncern vedený a kým po jeho odchode. Vie si predstaviť situáciu, že po odchode z najdôležitejšej výkonnej funkcie Volkswagenu, by mohol prejsť do jeho kontrolného grémia. O členstvo v dozornej rade sa cieľavedome neusiluje, lebo "je to priveľa práce, keď chce funkciu správne vykonávať".



Müller sa stal predsedom Správnej rady VW v septembri 2015 po tom, ako vypukol škandál dieselgate.