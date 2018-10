M. Salvini: Taliansko nebude rozpočet na budúci rok meniť

Rozpočtový deficit je trikrát vyšší, než na budúci rok pôvodne zvažovala predchádzajúca vláda a vyšší aj v porovnaní s tohtoročným očakávaným schodkom.

Rím 24. októbra (TASR) - Taliansko nebude rozpočet na rok 2019 meniť, napriek tomu, že Európska komisia jeho návrh zamietla a dala Rímu tri týždne na predloženie nového. Uviedol to v stredu podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL 102,5 Salvini trval na tom, že rozpočet s plánovaným deficitom 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) je jedinou cestou, ako znížiť štátny dlh. Rozpočtový deficit je trikrát vyšší, než na budúci rok pôvodne zvažovala predchádzajúca vláda a vyšší aj v porovnaní s tohtoročným očakávaným schodkom. Ten by mal dosiahnuť 1,8 % HDP.



"Na prvom mieste sú Taliani...Taliansko sa už ďalej nemieni prispôsobovať hlúpym pravidlám," dodal Salvini.



Európska komisia v utorok (23.10.) odmietla návrh talianskeho rozpočtu na budúci rok, ktorý jej vláda zaslala. Stalo sa tak prvýkrát v histórii EÚ, keď Európska komisia urobila takýto krok. Zároveň vyzvala Rím, aby do troch týždňov prišiel s novým návrhom rozpočtu, ktorý na rozdiel od terajšieho, keď sa štrukturálny deficit zvyšuje, ponúkne zníženie štrukturálneho schodku.