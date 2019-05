M. Šefčovič: Chcel by som ďalej pôsobiť ako podpredseda v EK

Šefčovič konštatoval, že on osobne je azda najdlhšie slúžiacim eurokomisárom.

Bratislava 26. mája (TASR) - Súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič by chcel naďalej pôsobiť v štruktúrach novej EK. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii televízie TA3 V politike pri komentovaní predbežných výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP).



"Chcel by som aj naďalej pôsobiť v EK. Už sa tam začínajú teraz neformálne rokovania. Zdá sa, že zo súčasnej EK by nás malo šancu pôsobiť v budúcej EK pomerne veľmi málo," priblížil súčasný podpredseda EK.



Konštatoval, že on osobne je azda najdlhšie slúžiacim eurokomisárom. "Je tam teda predpoklad na to, že aj vzhľadom na konkrétne výsledky, ktoré som za posledných 10 rokov dosiahol, by mala byť šanca na veľmi solídne portfólio. Teší ma to, že mi prejavil podporu nielen predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ale že dostávam podporné, silné signály aj z krajín strednej a východnej Európy," poznamenal.



Podľa Šefčoviča sa pri personálnej tvorbe novej EK bude hľadať nielen geografický balans, geografická rovnováha medzi východnými a západnými krajinami EÚ, ale hľadá sa aj adekvátny pomer mužov a žien. "Je to teda pomerne zložitá matematika vyskladať EK tak, aby reprezentovala Európu v najlepšom slova zmysle. Tento proces sa teraz začína, prvé diskusie sa uskutočnia už v utorok (28. 5.)," povedal.



"Naďalej by som rád pôsobil vo funkcii podpredsedu EK. Ak by som mohol pôsobiť v oblasti, ktorá by sa týkala zahraničnej politiky, respektíve priemyselnej politiky. Bol by som veľmi poctený, ak by som túto prácu mohol vykonávať naďalej," dodal Šefčovič.