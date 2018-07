M. Šefčovič: EÚ súhlasí s názorom USA na projekt Nord Stream 2

Američania podporujú konkurencieschopnosť, ale uvedený plynovod nevnímajú ako konkurencieschopný z hľadiska záujmov EÚ. Podporujú výstavbu južnej plynovodnej trasy až do Talianska.

Brusel 13. júla (TASR) - Bezpečnosť energetických dodávok, dôraz na vedeckú spoluprácu a inovácie v oblasti energetiky, prechod na čistú energiu a bezuhlíkovú ekonomiku, ako aj otázky spojené s plynovodom Nord Stream 2 a dodávkami skvapalneného plynu (LNG) z USA do Európy boli hlavnými témami v poradí už ôsmeho rokovania Rady pre energetiku EÚ-USA.



Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v rozhovore pre TASR povedal, že to bolo prvé zasadnutie v tomto formáte počas americkej administratívy Donalda Trumpa a dodal, že na zasadnutí v mene EÚ bola aj šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, kým americkú stranu zastupoval minister zahraničných vecí Mike Pompeo a americký minister pre energetiku Rick Perry.



Podľa Šefčoviča obe strany diskutovali o širokej škále tém, od energetickej bezpečnosti a obchodných záležitostí až po potrebu dôraznejšej spolupráce v oblasti inovácií, najmä v oblasti výroby elektrických áut, batérií a skladovania energie.



"Témou diskusií bolo aj zapájanie amerických vedcov do budúceho programu Horizont Europe, lebo Spojené štáty sú najvýznamnejším partnerom z krajín mimo EÚ," uviedol slovenský eurokomisár.



Diskusie neobišli ani sporný projekt Nord Stream 2, cez ktorý má prúdiť ruský plyn do Nemecka a na trhy EÚ. Minister Perry nadviazal na slová prezidenta Trumpa zo summitu NATO a vysvetlil, že Američania podporujú konkurencieschopnosť, ale uvedený plynovod nevnímajú ako konkurencieschopný z hľadiska záujmov EÚ. Naopak, podporujú výstavbu južnej plynovodnej trasy, ktorá zaistí dodávky kaspického plynu až do Talianska a rozšírenie možností na predaj skvapalneného plynu dovážaného z Ameriky. "To predstavuje veľké možnosti pre Európanov. Prezident Trump verí, že Nord Stream 2 nie je v najlepšom záujme EÚ," skonštatoval Perry.



Šefčovič priznal, že americká delegácia bola na rokovaniach jednoznačne kritická voči tomuto projektu. "V mnohých argumentoch, ktoré americká strana nastolila, sa zhodujeme. V dôležitosti diverzifikácie plynových ciest, zachovania tranzitnej cesty cez Ukrajinu aj po roku 2019," uviedol Šefčovič.



Ocenil, že v mene exekutívy EÚ mohol na tomto stretnutí vysvetliť americkým partnerom, čo všetko sa už urobilo pre posilnenie energetickej bezpečnosti, pre nastolenie jasných pravidiel, ako si krajiny budú pomáhať v prípade prerušenia dodávok plynu, ako sa využívajú podzemné zásobníky na plyn. Hovoril aj o úsilí na dobudovanie plynovej infraštruktúry, aby si európske krajiny mohli medzi sebou posielať plyn univerzálne.



Šefčovič Perrymu predstavil aj rolu eurokomisie pri presadzovaní európskeho práva v medzinárodných dohodách, ale aj pri konvenčných kontraktoch, kde má EK právomoc dohliadnuť na kompatibilitu dohôd s európskym právom.



PO Trumpovom vystúpení proti Nord Stream 2 sa ozvali aj hlasy, že ide o jasné tlaky USA na väčší predaj amerického skvapalneného plynu. Šefčovič upozornil, že tu bude mať rozhodujúce slov trh. Spresnil, že vlani Američania dodali Európe len 2,2 miliardy kubických metrov LNG, pričom vlaňajšia spotreba bola okolo 480 miliárd kubických metrov skvapalneného plynu.



"Zatiaľ ide len o veľmi malé dodávky do Európy. Sú však predpoklady zlepšenia po dokončení exportnej infraštruktúry v USA a po sfinalizovaní projektov v Európe, ako terminál na ostrove Krk či interkonektory medzi Bulharskom a Gréckom," opísal situáciu Šefčovič.



Dodal, že potom každá krajina EÚ bude mať prístup k LNG a americká strana si zas uvedomuje, že bude musieť konkurovať na európskom trhu lepšou cenou a kvalitou služieb.



"Veľmi si vážime, že pristupujú k tomu bez akýchkoľvek politických požiadaviek," uviedol Šefčovič na adresu USA. Priznal, že zatiaľ je cena LNG vyššia ako v prípade zemného plynu, Američania však zdôraznili, že veria v technologický vývoj a už teraz sa im dramaticky podarilo znížiť náklady na ťažbu a prepravu LNG. A uvedomujú si, že budú musieť byť v stave konkurovať cenám zemného plynu, ktoré platia v Európe.