Starnutie elektrární a expertov: Šefčovič označil problémy energetiky

Bratislava 4. júna (TASR) - Problémom jadrovej energetiky bude postupne starnutie zariadení jadrových elektrární, ale aj kvalifikovanej pracovnej sily pracujúcej s jadrovými materiálmi. Uviedol to na brífingu v rámci 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (European Nuclear Energy Forum - ENEF 2018) v Bratislave podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.



Témami tohtoročného ENEF-u sú podľa jeho slov okrem každoročných tradičných tém aj ďalšie aspekty a problémy jadrovej energetiky. "Je to jednak téma predĺženia životnosti jadrových elektrární v Európe. Je to téma rezonujúca azda v každej krajine, kde sa energia produkuje z jadrových elektrární," povedal.



Druhou témou na ENEF 2018 je podľa podpredsedu EK problematika pracovnej sily v oblasti jadra. "V podstate dnes máme vyše 500.000 ľudí (v EÚ), ktorí pracujú v sektore jadrovej energetiky. Predpokladá sa, že z rôznych dôvodov budeme do roku 2030 potrebovať o 150.000 expertov viac. Často sa zabúda, keď hovoríme o práci s jadrom, nehovoríme len o jadrových elektrárňach, ale hovoríme aj o jadrovej medicíne, o výskume, hovoríme o rôznych aplikáciách, na ktoré sa jadro využíva, v oblasti priemyslu či poľnohospodárstva. Samozrejme, títo ľudia budú musieť byť vyškolení a ovládať bezpečné narábanie s jadrovými materiálmi," dodal Šefčovič.