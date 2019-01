Macháčkovú nominovali prievidzkí poslanci do dozornej rady vodární

Primátorka Prievidze si myslí, že je adekvátne, aby mesto malo zastúpenie, lebo v rámci regiónu hornej Nitry patrí k najväčším akcionárom.

Prievidza 28. januára (TASR) - Primátorka Prievidze Katarína Macháčková bude pôsobiť v Dozornej rade Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS), kde má mesto majetkový podiel. O návrhu jej nominácie rozhodli na svojom pondelkovom rokovaní prievidzskí mestskí poslanci.



"Mesto Prievidza je vlastníkom viac ako šesť percent akcií v stredoslovenskej vodárenskej akciovej spoločnosti. V jej orgánoch sme doposiaľ nemali zastúpenie. V súčasnosti vzhľadom na to, že prebehli komunálne voľby a niektorí kolegovia, či už starostovia, alebo primátori, neboli zvolení, bude dochádzať k obmenám obsadenia orgánov spoločnosti," zdôvodnila návrh Macháčková.



Primátorka si podľa svojich slov myslí, že je adekvátne, aby mesto malo zastúpenie, lebo v rámci regiónu hornej Nitry patrí k najväčším akcionárom. "Mojou úprimnou snahou bude čo najlepšie hájiť záujmy nielen Prievidze, ale aj celého regiónu. Prioritou bude, aby sa do nášho regiónu čo najviac investovalo, aby tieto investície boli zmysluplné, aby sme neboli ukrátení na úkor iných regiónov," priblížila.



Členstvo Macháčkovej v dozornej rade, ale v Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVPS), v minulosti preverovala komisia pre uplatňovanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Do orgánu tejto akciovej spoločnosti, kde pôsobila od 1. júna 2015 do 3. marca 2016, ju nominovala práve StVS. Podnet na začatie konania vo veci verejného záujmu podala Macháčková sama v marci 2016, pričom komisia v máji toho roku skonštatovala, že zákon neporušila. Prievidzská primátorka sa v marci 2016 zároveň vzdala členstva v Dozornej rade StVPS. "V tomto prípade by to problém byť nemal, pretože mesto vlastní akcie v tejto spoločnosti (StVS, pozn. TASR), čiže zákon to umožňuje. Keď si pozriete momentálne zloženie orgánov tejto spoločnosti, sú tam zastúpení v podstate samí starostovia, primátori," ozrejmila Macháčková. Podľa nej nehrozí problém ani v prípade, že je poslankyňou Národnej rady SR.