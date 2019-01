Macho hodnotí rok 2018 ako kľúčový pri ozdravení agropotravinárstva

Prioritami roka 2019 sú podľa predsedu SPPK vyššia štátna pomoc, ktorá bude porovnateľná s úrovňou okolitých krajín a bude záväzná pre všetky vlády

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) hodnotí rok 2018 ako kľúčový, počas ktorého sa podarilo presadiť viaceré zásadné témy súvisiace s ozdravením slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii Emil Macho, predseda SPPK, za účasti podpredsedov SPPK Mariána Šoltyho a Miroslava Štefčeka.



"Najväčšia samosprávna organizácia v slovenskom agropotravinárskom sektore pozitívne hodnotí aj zmenu v samotnom vnímaní významu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva verejnosťou," priblížil.



Vlani sa podľa neho podarilo presadiť vyššiu štátnu pomoc v štátnom rozpočte na rok 2019, podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby v roku 2018 prostredníctvom zberu dát, projekt tzv. zelenej nafty 2019 ako systémovej pomoci, ako aj odškodnenie za sucho v roku 2017.



Informoval, že v roku 2018 sa ďalšie základné školy (ZŠ) zapojili do celoslovenského projektu Hovorme o jedle. Vlani sa do tohto projektu SPPK zapojilo 452 ZŠ.



SPPK v minulom roku podľa slov jej predsedu získala členstvo v organizácii združujúcej európskych poľnohospodárov COPA/COGECA. "Vlani sa nám podarilo tiež stretnúť sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi," poznamenal.



Ako "nesplnené" zostalo v roku 2018 podľa Macha systémové riadenie rizík v časoch rastúcich dosahov klimatických zmien (refundácia časti ročného poistenia a rizikový fond) a systémová podpora potravinárskeho priemyslu prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.



Prioritami roka 2019 sú podľa predsedu SPPK vyššia štátna pomoc, ktorá bude porovnateľná s úrovňou okolitých krajín a bude záväzná pre všetky vlády, tiež Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) po roku 2020, príprava Strategického plánu do 31. decembra 2019 a podpora potravinárskeho priemyslu.



"Chceme osloviť relevantné politické strany s úlohou mať po voľbách do Európskeho parlamentu slovenského zástupcu v poľnohospodárskom výbore. Ďalším cieľom je mať zástupcu slovenských poľnohospodárov v Rade Slovenského pozemkového fondu," oznámil Macho.



Cieľom v tomto roku bude podľa Macha tiež marketing a vzdelávanie spotrebiteľa. "Chceme ísť v roku 2019 preč s nálepkou 'plačúcich poľnohospodárov', chceme priniesť život na vidiek a prácu," zdôraznil.



"Chceme tiež vyššiu zamestnanosť na vidieku prostredníctvom živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby, ktoré si žiadajú ľudskú prácu. Viac zvierat znamená väčší podiel organickej hmoty v pôde a vyššiu schopnosť pôdy zadržiavať vodu vzhľadom na klimatické zmeny. 'Na konci dňa' budú bezpečné potraviny od overených dodávateľov v zariadeniach verejného a školského stravovania," dodal predseda SPPK.