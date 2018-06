Maďarská vláda predložila parlamentu návrh rozpočtu pre rok 2018

Vládna strana Fidesz tvrdí, že cieľom tohto rozpočtu je dosiahnuť hospodársku bezpečnosť a ekonomický rast.

Budapešť 13. júna (TASR) - Maďarská vláda v stredu predložila v Budapešti parlamentu návrh zákona o štátnom rozpočte pre rok 2019. Poslanci o ňom budú hlasovať 20. júla, povedal podľa agentúry MTI predseda Národného zhromaždenia László Kövér po prevzatí návrhu rozpočtu od ministra financií Mihálya Vargu.



"Všeobecná rozprava k návrhu bude od 27. do 29. júna, jednotlivé parlamentné výbory sa s ním budú zaoberať od 5. do 7. júla," spresnil Kövér, podľa ktorého bude parlament o pozmeňujúcich návrhoch rozhodovať 16. júla.



Vládna strana Fidesz tvrdí, že cieľom tohto rozpočtu je dosiahnuť hospodársku bezpečnosť a ekonomický rast. Jeho dôležitými prvkami sú podpora rodiny a kroky na zabezpečenie úplnej zamestnanosti.



Opozičné strany vládny návrh ostro kritizujú. Vyhlásili, že Maďarsko sa nebude rozvíjať, pretože mu ani návrh budúcoročného rozpočtu neponúka žiadne stimuly. Ďalej vytýkajú, že návrh nerieši problém odchodu mladých ľudí do zahraničia za lepšou mzdou. Maďarská socialistická strana (MSZP) uviedla, že dokument vníma ako nezodpovedný a populistický návrh propagandistickej vlády. Podľa ultrapravicového Jobbiku návrh prinesie iba úsporné opatrenia.



