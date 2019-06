Maďarsko vybuduje v talianskom Terste prístav a logistickú základňu

Investícia zabezpečí patričnú infraštruktúru, aby maďarské podniky mohli do 24 hodín presunúť svoj tovar z Maďarska do Terstu na cestách alebo po železnici, dodal maďarský minister Szíjjártó.

Budapešť 21. júna (TASR) - Maďarsko vybuduje v talianskom prístavnom meste Terst s nákladmi 60 - 100 miliónov eur prístav a logistickú základňu, aby maďarské podniky mohli svoje produkty vyvážať do zámoria rýchlo a bez prekážok. Oznámil to v piatok v maďarskom Mogyoróde na otvorení podujatia V4+ Logistické fórum minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.



Podľa internetového vydania ekonomického týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) šéf diplomacie dodal, že projekt chcú zrealizovať na rozlohe 32 hektárov, pričom príslušnú kúpno-predajnú zmluvu podpíše vláda už začiatkom júla.



"Investícia zabezpečí patričnú infraštruktúru, aby maďarské podniky mohli do 24 hodín presunúť svoj tovar z Maďarska do Terstu na cestách alebo po železnici," dodal Szíjjártó.



HVG poznamenáva, že pôvodným strategickým plánom kabinetu premiéra Viktora Orbána bolo získať podiel v slovinskom prístave Koper, kam chcela vláda dobudovať dvojkoľajovú trať s tým, že investíciu v hodnote 200 miliónov eur by realizovali maďarské podniky.



Slovinské parlamentné voľby však nevyhrali Orbánom podporovaní pravicoví populisti a Szijjártó situáciu komentoval slovami: "Niektoré slovinské politické sily s nami nechceli rokovať."



HVG dodáva, že prístav v Terste hrá dôležitú úlohu v čínskom projekte novej Hodvábnej cesty (Belt and Road).





Spravodajca TASR Ladislav Vallach