Magdoško: Svetlým bodom rokovania bolo vystúpenie ministerky Sakovej

Bratislava 21. februára (TASR) - Jediným svetlým bodom rokovania v stredu (20.2.) na Úrade vlády SR bolo vystúpenie ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD). Povedal to vo štvrtok pre médiá hovorca Iniciatívy poľnohospodárov Patrik Magdoško s tým, že po ňom prešli do ostrého štrajku.



Ministerka hovorila o vyšetrovateľoch a tzv. envirokobre a možnosti podávať trestné oznámenia zo strany Iniciatívy poľnohospodárov hromadne alebo osobne, priblížil Magdoško. Poďakoval sa za trpezlivosť Bratislavčanom a ocenil prístup polície ku protestu.







Lucia Gallová z Vidieckej platformy o rokovaniach, kde prezentovali štyri základné požiadavky, uviedla, že na nich došlo k bagatelizovaniu ich cieľov a snahy. "Jediný výstup aj po dlhodobej snahe o komunikáciu z našej strany s orgánmi štátnej správy je, že nemáme už aktuálne partnera na rozhovor," povedala s tým, že to považuje za nešťastné a bezvýchodiskové. Geodet Ľubomír Bulla povedal o vyjadreniach premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a šéfky agrorezortu Gabriely Matečnej (SNS) o pozemkových úpravách, že to považuje zatiaľ za sľuby. Zdôraznil, že sa nepodarí geodetov rozdeliť.



Predstaviteľ lesníkov Ján Mičovský konštatoval, že ministerka Matečná je slabá a nerozumie požiadavkám lesníkov "po kvalitnej a čistej správe našej krajiny". V tejto súvislosti spomenul korupčné prípady opísané v tzv. Správe z trasoviska. Na tieto prípady podľa neho nedokázala ministerka za tri mesiace odpovedať, okrem prísľubu, že sa to vyšetrí.







Protestujúci sa zúčastnia podvečer na spomienkovej akcii na zavraždených novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. "Pôjdeme spoločným pochodom, na čele pochodu budú dva stroje. Poďakujeme sa Bratislave ešte raz za trpezlivosť, a že je s nami," uviedol. Potom bude rokovať štrajkový výbor o ďalšom postupe v piatok (22. 2.)







Nespokojní malí a strední farmári, lesníci a geodeti prišli na strojoch do Bratislavy v utorok (19.2.), aby rokovali o problémoch v agrorezorte a predostreli svoje požiadavky. Hlavným organizátorom protestno-spomienkového podujatia je Iniciatíva poľnohospodárov. Protest podporuje Vidiecka platforma.