Magna: Elektrina pre domácnosti by mala od januára zdražieť o 10%

Bratislava 7. júla (TASR) - Elektrina pre domácnosti by mala od januára 2019 zdražieť. Vyplýva to z približne 28-% rastu cien na komoditnej burze v Prahe za prvých šesť mesiacov tohto roka. Medziročne stúpli z 31,77 na 40,45 eura za megawatthodinu (MWh). Uviedol to alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Magna Energia, a.s. Práve vývoj na tejto burze v období prvého polroka 2018 podľa firmy slúži ako východisko aktuálne platného regulačného vzorca.



"Je teda zrejmé, že v porovnaní s prvým polrokom 2017, od ktorého sa odvíjali ceny pre tento rok, prišlo k výraznému zdraženiu elektriny," vysvetlil portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič. Keďže silová elektrina má na koncovej cene pre domácnosti ani nie polovičný podiel, zdraženie by malo byť výrazne miernejšie než štvrtinové. Ak nepríde k okresaniu ostatných zložiek koncovej ceny, napríklad distribučných poplatkov či tarify za prevádzkovanie systému (TPS), domácnosti môžu podľa dodávateľa energie očakávať približne 10-% nárast.



"Je pravda, že cena silovej elektriny na trhoch dlhodobo rastie. ÚRSO však nikdy vopred nekomentuje výsledok žiadneho cenového konania. Platí totiž, že každému cenovému rozhodnutiu, vrátane stanovenia maximálnej ceny elektriny pre domácnosti na rok 2019, predchádza cenové konanie, čo je komplexný proces cenotvorby, pri výkone ktorého sa ÚRSO striktne riadi platnou legislatívou. Isté je, že regulačný úrad, v maximálne možnej miere, využíva a naďalej bude využívať všetky regulačné nástroje v mantineloch svojich zákonných kompetencií, aby ochránil záujmy zraniteľných odberateľov, samozrejme, pri zohľadnení skutočne oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu," reagoval pre TASR na názor spoločnosti Magna Energia Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).