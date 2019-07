Malajzia bojuje proti plánom EÚ redukovať používanie palmového oleja

Krajina juhovýchodnej Ázie je po Indonézii druhým najväčším výrobcom palmového oleja na svete a plán EÚ ju tvrdo zasiahne.

Kuala Lumpur 16. júla (TASR) - Malajzia podá sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na Európsku úniu (EÚ), ktorá plánuje postupne do roku 2030 zrušiť používanie palmového oleja v biopalivách. Oznámila to v utorok WTO.



"Malajzia podá sťažnosť WTO, dúfajme do novembra," povedala pre agentúru AFP ministerka Teresa Kokková zodpovedná za produkciu jedlých rastlinných olejov.



Dodala, že generálna prokuratúra už pracuje na sťažnosti a Malajzia dúfala, že v tomto prípade bude spolupracovať s Indonéziou.



Palmový olej je hlavnou zložkou širokej škály produktov od potravín až po kozmetiku. Ale zároveň je "kontroverznou komoditou", pretože podľa ekológov v uplynulých desaťročiach zapríčinil rozsiahle odlesňovanie. Palmovým plantážam museli ustúpiť obrovské rozlohy dažďového pralesa.



V Európe jeho použitie v potravinách a kozmetike už kleslo, čiastočne kvôli tlaku zo strany environmentálnych skupín na veľké spoločnosti, ale v biopalivách sa stále zvyšuje.



Premiér Mahathir Mohamad v marci kritizoval rozhodnutie EÚ obmedziť palmový olej aj v biopalivách a povedal, že riskuje otvorenie obchodnej vojny s Malajziou. Varoval tiež pred odvetou vo forme nákupu nových stíhacích lietadiel z Číny, namiesto od európskych výrobcov stíhačiek Rafale alebo Eurofighter Typhoon.



Minulý týždeň indonézsky prezident Joko Widodo sľúbil, že bude bojovať proti plánom EÚ a vyhlásil, že "palmový olej je pre Indonéziu strategickou komoditou".