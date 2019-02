Malému počtu írskych firiem hrozí zníženie ratingu po tvrdom brexite

S&P podľa vlastných slov stále očakáva, že Spojené kráľovstvo nakoniec schváli dohodu o odchode z EÚ a zabezpečí tak firmám prechodné obdobie.

Dublin 14. februára (TASR) - Len "malý počet" írskych firiem bude pravdepodobne čeliť zníženiu ratingu, ak susedná Británia, najväčší obchodný partner Dublinu, vystúpi z Európskej únie (EÚ) na budúci mesiac bez dohody. Uviedla to vo štvrtok ratingová spoločnosť Standard & Poor's (S&P) Global.



S&P podľa vlastných slov stále očakáva, že Spojené kráľovstvo nakoniec schváli dohodu o odchode z EÚ a zabezpečí tak firmám prechodné obdobie. Ale zároveň riziko, že k tomu nedôjde, sa zvyšuje. Agentúra pridelila ratingové známky viac ako 50 firmám v Írsku, rovnako ako samotnej krajine.



"Brexit bez dohody by mal negatívny vplyv na úverový rating, a to by zvýšilo tlak na írskych emitentov," uviedla S&P, ktorá však predpokladá, že prehodnotenie ratingu by sa dotklo len malého počtu firiem, ktorých výkonnosť je už trochu problematická.



Agentúra dodala, že írsky poľnohospodársky sektor zasiahne najviac brexit bez dohody, zatiaľ čo rating bánk to pravdepodobne v "krátkodobom" horizonte neovplyvní a so znížením ratingovej známky samotného Írska v "základnom" scenári nepočíta.