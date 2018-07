Malí a strední farmári zakladajú združenie na obhajobu ich záujmov

Predstavitelia iniciatívy potvrdili, že ich protestná akcia v Bratislave, kam nespokojní farmári v júni prišli na traktoroch, je len prerušená.

Gyňov 19. júla (TASR) – Malí a strední farmári, ktorí poukazujú na dlhodobé problémy v rezorte pôdohospodárstva, pripravujú vznik stavovskej organizácie, ktorá má hájiť ich záujmy. "V priebehu budúceho týždňa budeme mať hotové celé stanovy a požiadame už o vznik tejto organizácie, zatiaľ vo forme občianskeho združenia," uviedol vo štvrtok pre novinárov Patrik Magdoško za Iniciatívu poľnohospodárov.



Nespokojní farmári, ktorí v júni protestovali v Bratislave, očakávajú avizované stretnutie s premiérom Petrom Pellegrinim. "Čakáme, že to stretnutie bude plnohodnotné, hlavne, aby prispelo k rozvoju poľnohospodárstva," povedal Magdoško. Nad tým, že sa dosiaľ neuskutočnilo, vyjadril rozčarovanie.



Predstavitelia iniciatívy potvrdili, že ich protestná akcia v Bratislave, kam nespokojní farmári v júni prišli na traktoroch, je len prerušená. "Sme v štrajkovej pohotovosti a čakáme na kroky vlády," konštatoval Magdoško. Farmári počítajú s doplnením memoranda o reforme poľnohospodárstva spísaného v Bratislave a následne jeho schválenie v Národnej rade SR. "Oslovili sme všetky politické strany, aby prispeli k tomuto memorandu. Zhruba do dvoch týždňov zvoláme okrúhly stôl, nech každý príde so svojimi podnetmi. Pokiaľ memorandum nebude schválené Národnou radou, sme opäť v Bratislave," povedal Magdoško.



Nespokojní farmári okrem iného žiadajú zabezpečiť, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená, kto ju vlastní, má na ňu nájomnú zmluvu alebo ju má v náhradnom užívaní. Predstaviteľ iniciatívy František Oravec vo štvrtok poukázal na nariadenie vlády č. 342 z roku 2014 o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve, ako aj usmernenie ministerstva pôdohospodárstva k tomuto nariadeniu. "Žiadateľ, ktorý nemá právny titul k danej pôde a žiada dotáciu, tak je neoprávneným žiadateľom. Toto nariadenie vlády sa na Slovensku nedodržiava," vyhlásil.



Iniciatíva poľnohospodárov zároveň ocenila prístup generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý v pondelok (16.7.) oznámil, že z celkovo preskúmaných 36 spisov vo veciach trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich farmárov boli zistené pochybenia v desiatich. V deviatich prípadoch dala Generálna prokuratúra SR pokyn na začatie trestného stíhania. Farmári však naďalej kritizujú prístup polície a tvrdia, že aj napriek súdnym rozhodnutiam, ktoré sú v ich prospech, sa nemôžu dostať k svojej pôde a sú ohrozovaní zo strany finančných skupín v poľnohospodárstve.