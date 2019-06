Malmströmová: EÚ nemá jasnú stratégiu v oblasti dodávok vzácnych zemín

V rokoch 2004 až 2017 sa Čína podieľala na dovoze vzácnych zemín do USA 80 %. Krajina kontroluje 37 % svetových rezerv vzácnych zemín a konkurovať jej dokáže len pár alternatívnych dodávateľov.

Brusel 13. júna (TASR) - Európska únia nemá zatiaľ jasnú stratégiu, ako zabezpečiť plynulý prísun kľúčových surovín v prípade, že Čína využije zeminy vzácnych kovov v obchodnom spore s USA a ich export výrazne obmedzí. Povedala to vo štvrtok komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová.



"Už sme o tom začali diskutovať. Zatiaľ v tejto oblasti nemáme jasnú stratégiu, pretože ide len o varovania," povedala komisárka na konferencii organizovanej ekonomickým inštitútom Bruegel. "Ide však určite o niečo, k čomu je potrebné mať aj naďalej zabezpečený bezproblémový prístup," dodala s tým, že EÚ dúfa, že obchodná vojna medzi USA a Čínou nakoniec do takéhoto štádia nedospeje.



Zvyšujúce sa napätie vo vzťahoch Číny a USA vyvolalo obavy, že Peking by mohol využiť svoju dominantnú pozíciu dodávateľa prvkov vzácnych zemín na posilnenie svojho postavenia v obchodnom spore dvoch najväčších ekonomík.



V prípade vzácnych zemín ide o 17 prvkov, ktoré sú kľúčové vo výrobe mnohých citlivých produktov od mobilných telefónov cez zdravotnícke prístroje, elektromobily, letecké motory až po špeciálnu vojenskú techniku vrátane satelitov.



V rokoch 2004 až 2017 sa Čína podieľala na dovoze vzácnych zemín do USA 80 %. Krajina kontroluje 37 % svetových rezerv vzácnych zemín a konkurovať jej dokáže len pár alternatívnych dodávateľov.



Maurits Bruggink, generálny tajomník združenia CRMA (Critical Raw Materials Alliance), ktoré zastupuje firmy produkujúce kľúčové suroviny a obchodujúce s nimi, uviedol, že združenie tlačí na Brusel, aby sa zvýšila produkcia v Európe. "Vždy budú existovať riziká spojené s dodávkami z krajín ako Čína, Rusko či Kongo, takže je nevyhnutné ťažiť na vlastnom trhu, a to kdekoľvek, kde je to možné," povedal Bruggink. "V tomto smere je potrebné urobiť ešte veľa práce," dodal.