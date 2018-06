Malmströmová otvorila obchodné rokovania medzi EÚ a Novým Zélandom

EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Nového Zélandu a budúca dohoda by mohla viesť k zvýšeniu objemu obchodu s tovarom o takmer 50 percent.

Brusel 21. júna (TASR) - Komisárka EÚ zodpovedná za obchod Cecilia Malmströmová a minister obchodu Nového Zélandu David Parker vo štvrtok vo Wellingtone otvorili proces oficiálnych rokovaní o komplexnej a ambicióznej obchodnej dohode medzi oboma stranami.



Cieľom týchto rokovaní bude odstraňovať prekážky v obchodovaní s tovarom a so službami a vytvoriť obchodné pravidlá, ktoré vzájomný obchod uľahčia a zvýšia jeho udržateľnosť.



Malmströmová sa do novozélandskej metropoly presunula z Austrálie, kde začiatkom týždňa otvorila rovnaké obchodné rokovania s austrálskou vládou. EÚ tak pokračuje v trende, ktorému predchádzalo dokončenie rokovaní s Mexikom, sfinalizovanie dohôd s Japonskom a Singapurom a vstúpenie do platnosti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA).



Malmströmová v správe pre médiá uviedla, že ide o významný míľnik vo vzťahoch medzi EÚ a Novým Zélandom. "Spoločne môžeme uzavrieť obojstranne výhodnú dohodu, ktorá bude prospešná pre podniky aj pre občanov," skonštatovala. Podľa jej vyjadrenia budúca dohoda obom stranám ponúka vynikajúcu príležitosť stanoviť ambiciózne spoločné pravidlá pri formovaní globalizácie, čo prispeje k uľahčovaniu obchodu a k zaisteniu udržateľného rozvoja.



Prvé kolo rokovaní medzi vyjednávačmi z oboch strán sa uskutoční v Bruseli od 16. do 20. júla.



Dvojstranný obchod s tovarmi medzi EÚ a Novým Zélandom dosiahol vlani hodnotu 8,7 miliardy eur. Na vývoze EÚ na Nový Zéland sa najviac podieľajú výrobné odvetvia s výrobkami, ako sú dopravné zariadenia a stroje, prístroje a zariadenia, ako aj chemické látky, plasty, potraviny a služby. Hodnota obchodu so službami v roku 2016 dosiahla 4,4 miliardy eur.



EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Nového Zélandu a budúca dohoda by mohla viesť k zvýšeniu objemu obchodu s tovarom o takmer 50 percent.



Európska komisia upozornila, že Nový Zéland je jednou z najrýchlejšie rastúcich rozvinutých ekonomík na svete. Ostrovná krajina nedávno uzavrela dohodu o komplexnom a pokrokovom transpacifickom partnerstve s desiatimi krajinami v tichomorskom regióne. Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom zabezpečí, že aj európske spoločnosti budú môcť rovnocenne súťažiť s podnikmi z krajín, s ktorými Nový Zéland už predtým uzavrel obchodné dohody.



Spravodajca TASR Jaromír Novak