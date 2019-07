Malmströmová: USA blokujú rokovania o clách na priemyselný tovar

Plánovaná dohoda o odstránení ciel na priemyselné tovary mala prispieť k tomu, aby sa zabránilo zavedeniu ciel na dovoz európskych áut do Spojených štátov.

Brusel 23. júla (TASR) - USA blokujú začiatok rokovaní o odstránení ciel na priemyselné tovary, uviedla komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová.



"USA nechcú začať, ak sa nebude hovoriť aj o poľnohospodárstve," uviedla Malmströmová v utorok pred výborom Európskeho parlamentu (EP) pre obchod. Naopak EÚ nechce rokovať o zrušení ciel na agrárne produkty. "Preto sa v tejto chvíli nič nedeje."



Plánovaná dohoda o odstránení ciel na priemyselné tovary mala prispieť k tomu, aby sa zabránilo zavedeniu ciel na dovoz európskych áut do Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump pohrozil ich zavedením, ak bude EÚ blokovať rozhovory o nových obchodných pravidlách. Clá na dovoz áut by zasiahli predovšetkým nemecké automobilky.



Proti zahrnutiu agrárnych produktov do obchodných rokovaní sa stavia predovšetkým Francúzsko. Krajina sa bojí výrazného negatívneho vplyvu na domácich poľnohospodárov, ak by sa odstránili všetky dovozné obmedzenia.



Obchodný spor s USA sa začal, keď Washington zaviedol clá na dovoz ocele a hliníka, na čo Brusel reagoval odvetnými opatreniami.