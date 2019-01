C. Malmströmová: V spore medzi EÚ a USA sa nečrtá rýchle riešenie

EÚ počíta s tým, že USA v súlade so svojím sľubom nezavedú nové clá, kým trvajú rokovania medzi oboma stranami.

Washington 9. januára (TASR) - V rokovaniach medzi Európskou úniou (EÚ) a USA o obchodnej dohode sa nečrtá žiadne rýchle riešenie. Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová povedala v stredu vo Washingtone, že dohoda nie je na dohľad.



Európska únia (EÚ) naďalej vylučuje rokovania o poľnohospodárstve, podľa Malmströmovej ide výlučne o priemyselné tovary. Malmströmová sa v utorok (8. 1.) stretla so splnomocnencom USA pre obchod Robertom Lighthizerom.



EÚ počíta s tým, že USA v súlade so svojím sľubom nezavedú nové clá, kým trvajú rokovania medzi oboma stranami. "Predpokladáme, že Američania dodržia dohodu," uviedla Malmströmová, ktorá sa má vo štvrtok (10. 1.) stretnúť s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom.



Americký prezident Donald Trump vyprovokoval obchodný spor s EÚ a pohrozil zavedením ciel na dovoz áut. V júli sa Trump stretol s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom vo Washingtone, pričom obe strany prejavili záujem o riešenie sporu. Naďalej však neexistuje žiadna konkrétna dohoda.



Juncker vtedy prisľúbil, že EÚ dovezie viac sóje z USA. Malmströmová poukázala na to, že import sóje z USA vyskočil o 122 %. "Myslím si, že v budúcnosti sa ešte zvýši."



Malmströmová mala v stredu vo Washingtone rokovať s predstaviteľmi USA a Japonska o pravidlách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) týkajúcich sa napríklad subvencií alebo transferu technológií. Zdôraznila, že nejde o vytvorenie koalície proti Číne. "Mnohé čínske praktiky vyvolávajú obavy, pretože pre ne neexistujú v rámci WTO žiadne skutočné pravidlá a v tom chceme zjednať nápravu."