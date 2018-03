Nedostatok ľudí v Česku už cítia aj zákazníci. Firmy berú kohokoľvek

Vo väčšine sietí obchodov s potravinami zasa zúfalo chýbajú pokladníci.

Praha 17. marca (TASR) - Nedostatok zamestnancov v Česku spôsobuje, že tamojšie firmy musia brať kohokoľvek, a tento stav už začínajú nepríjemne pociťovať zákazníci v obchodoch. Zo strany predávajúcich narážajú na apatiu, neznalosť tovaru aj zjavný nezáujem niečo predať.



Ako uviedol server novinky.cz, šéfovia zmien sú dennodenne "na nervy" z toho, kto im zasa bez ospravedlnenia nepríde do práce. Jednotlivé firmy o tom veľmi hovoriť nechcú, aby neprišli o reputáciu, potvrdzujú to však správy obchodných asociácií, Hospodárskej komory ČR a nakoniec, je to každodenne vidieť v obchodoch.



"Tenisky vám, bohužiaľ, nepredáme, druhú máme niekde v sklade a ten máme zahádzaný škatuľami s tovarom," tvrdila predavačka zákazníkovi, ktorý si v nákupnom centre Čierny Most v Prahe skúšal tenisky. Po jeho rozčúlení odišla s otráveným výrazom do skladu a za desať minút druhú tenisku našla.



V inom obchode so športovými potrebami chcel zákazník bežecké topánky do terénu a pýtal sa na odolnosť voči vode. Mladý predavač s kolegyňou iba postávali a síce sa usmievali, ale inak nič nevedeli a ani nejavili ochotu niečo zistiť. "Mali by byť dobré," pokýval hlavou mladík. Na to nasledovali problémy pri pokladni.



Vo väčšine sietí obchodov s potravinami zasa zúfalo chýbajú pokladníci. Výsledkom je, že aj keď je v obchode sotva tucet zákazníkov, stoja vo fronte ako pred 35 rokmi. Niektoré reťazce to už pochopili a rozbehli kampane sľubujúce na tieto miesta vyššie nástupné platy.



V mnohých prípadoch náborári už lovia priamo pri bránach firiem. "Evidujeme desiatky prípadov, keď oslovujú ľudí, ktorí idú na zmenu, ponúknu im lepšie podmienky a prípadne aj časť peňazí na ruku, aby nastúpili hneď v ten alebo nasledujúci deň inde," potvrdil pre Právo hovorca českej Hospodárskej komory Miroslav Diro. Podľa neho zamestnancov na niektorých pozíciách neudrží ani plat 38.000 Kč (1495 eur) mesačne.



Výskum agentúry Profesia naznačuje, že takmer 60 % zamestnancov očakáva tento rok zmenu práce a 34 % predpokladá zvýšenie platu. To, že si firmy nemajú z čoho vyberať, potvrdzujú najnovšie údaje o nezamestnanosti. Podľa analytika Komerčnej banky Viktora Zeisela sa čísla nezamestnanosti prekopávajú na nové minimá. Za mesiac február dosiahla nezamestnanosť v Česku 3,7 %. Voľných pracovných pozícií je 240.000 a nezamestnaných len 258.000. "Očakávame, že na jeseň sa nezamestnanosť priblíži k 3 %," dodal Zeisel.