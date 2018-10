Maloobchodné tržby v auguste 2018 ďalej rástli

Pohľad do štruktúry maloobchodných tržieb podľa neho naznačuje, že trendy z minulých mesiacov sa zásadnejšie nezmenili.

Bratislava 3. októbra (TASR) - Po relatívne silnom júli pokračovali maloobchodné tržby v raste aj v auguste. Uviedol to v komentári k augustovým tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"August potvrdil, že júlový rast tržieb v slovenskom maloobchode nebol ťahaný len posunom v dovolenkách, ale ide o reálne oživenie spotreby po až prekvapivo slabom druhom štvrťroku. Leto tak prinieslo korekciu slabých tržieb druhého kvartálu. Napätý trh práce aj napriek miernej akcelerácii inflácie naďalej drží spotrebiteľskú dôveru blízko niekoľkoročných maxím a dokáže podporovať spotrebu slovenských domácností," spresnil.



Pohľad do štruktúry maloobchodných tržieb podľa neho naznačuje, že trendy z minulých mesiacov sa zásadnejšie nezmenili. "Naďalej platí, že nižšie tržby v porovnaní s minulým rokom vykazuje najmä potravinový segment. Tak ako v júli, aj v auguste však už tržby v potravinovom segmente mierne rástli a dynamika ich medziročného poklesu sa tak ďalej zmierňovala," poznamenal.



Spotrebiteľská nálada podľa Koršňáka zostáva nad dlhodobým priemerom, po zimnom jemnom zhoršovaní sa v posledných mesiacoch opäť vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám. "Spotreba domácností by tak mala rásť aj v nasledujúcich mesiacoch, avšak v súlade s ekonomickým cyklom ekonomiky (ktorý už s výnimkou automobilového sektora pravdepodobne dosiahol vrchol) už dynamika jej rastu pravdepodobne nebude dosahovať silné úrovne z predchádzajúceho roka a bude sa pozvoľna spomaľovať (čo v prekvapivo extrémnej podobe naznačoval už druhý kvartál)," dodal Koršňák.



Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dobrý vývoj na trhu práce, ktorý prispieva k rastu disponibilného príjmu domácností, a slušná spotrebiteľská dôvera pretrvávajú a vytvárajú priaznivé podmienky pre rast maloobchodných tržieb. "Napriek tomu sa však tieto fundamentálne priaznivé podmienky nepremietajú v lepšej miere do rastu maloobchodných tržieb a celkovo spotreby domácností – jej tempo rastu za druhý kvartál mierne sklamalo. Celkovo očakávame, že tento rok bude naďalej rast ťahať hlavne domáci dopyt, konkrétne investície a spotreba domácností," doplnila Muchová.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar sa v auguste 2018 medzimesačne zvýšili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,6 %, v ubytovaní o 2,2 % a v maloobchode o 0,4 %. V maloobchode sa tržby medziročne zvýšili o 3 %.