Maloobchodné tržby v máji podľa očakávaní rástli

Relatívne silný medzimesačný rast tržieb si pripísal najmä potravinový segment. Nižšie tržby vykazujú nešpecializované predajne potravín, čiže aj veľké obchodné siete.

Bratislava 3. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v máji 2018 podľa očakávaní rástli. Uviedol to v komentári k májovým tržbám Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Relatívne silný medzimesačný rast tržieb si podľa neho pripísal najmä potravinový segment, ktorý tak čiastočne vymazal aprílové (poveľkonočné) straty. V porovnaní s minulým rokom vykazuje nižšie tržby (o 4,2 %), najmä väčší podsegment nešpecializovaných predajní s prevahou potravín, kam sa radia aj veľké obchodné siete. Naopak, menší z potravinových segmentov – predaj v špecializovaných predajniach s potravinami, si aj naďalej drží rastovú trajektóriu (v máji o 6 % medziročne) aj vďaka rastúcej popularite predaja kvalitných potravín z blízkych fariem.



V raste v máji tohto roku podľa Koršňáka pokračoval aj nepotravinový segment, v dôsledku silnejšieho bázického efektu sa však dynamika jeho medziročného rastu predsa len spomalila z dvojciferných úrovni na približne 9 %.



"Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, po zimnom jemnom zhoršovaní sa v máji a júni dokonca vyšplhala naspäť k pokrízovým maximám. Aj napriek tomu však očakávame, že v nasledujúcich štvrťrokoch by sa mala dynamika rastu maloobchodných tržieb predsa len začať pozvoľna spomaľovať, v súlade s ekonomickým cyklom významnej časti ekonomiky (s výnimkou automobilového sektora) a v súlade s vývojom v ostatných krajinách eurozóny," dodal Koršňák.



Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, dobrý vývoj na trhu práce, ktorý prispieva k rastu disponibilného príjmu domácností, ako aj slušná spotrebiteľská dôvera pretrvávajú a vytvárajú priaznivé podmienky pre rast maloobchodných tržieb. "Spotreba domácností by tak aj v tomto roku mala zostať výrazným ťahúňom hospodárskeho rastu. Rast ekonomiky by v priemere mohol tento rok dosiahnuť 3,9 %," doplnila Muchová.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar sa v máji 2018 medzimesačne zvýšili v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,5 %, veľkoobchode o 1,3 % a v maloobchode o 0,7 %. Znížili sa v ubytovaní o 2,1 %. V maloobchode sa tržby medziročne zvýšili o 3,5 %.