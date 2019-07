Maloobchodné tržby v Nemecku v júni nečakane klesli

V nominálnom vyjadrení sa maloobchodné tržby zvýšili v júni medzimesačne o 3,6 %. Medziročne klesli, a to o 0,9 %.

Wiesbaden 31. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku zaznamenali minulý mesiac nečakaný pokles. Ukázali to v stredu zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Reálne tržby v nemeckom maloobchode klesli v júni medziročne o 1,6 %, zatiaľ čo v máji o 3,8 % vzrástli. Ekonómovia pritom očakávali pokračovanie rastu, aj keď vo výrazne pomalšom tempe. Počítali s tým, že tržby sa zvýšia o 0,6 %.



Pod pokles maloobchodných tržieb sa podpísal najmä predaj potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Tržby z predaja týchto položiek klesli o 3,2 %. Klesli aj tržby z predaja nepotravinových produktov, a to o 0,6 %.



Na medzimesačnej báze sa však maloobchodné tržby v Nemecku vrátili k rastu. Ten dosiahol 3,5 %, zatiaľ čo v máji tržby v maloobchode zaznamenali pokles o 1,7 %. Júnový výsledok tak výrazne prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb len o 0,6 %.



V nominálnom vyjadrení sa maloobchodné tržby zvýšili v júni medzimesačne o 3,6 %. Medziročne klesli, a to o 0,9 %.