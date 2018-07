Šéf automobilky Fiat Chrysler skončil zo zdravotných dôvodov

Na konci kariéry sa Marchionnemu podarilo splniť aj posledný svoj veľký cieľ - oznámil, že koncern je ku koncu júna úplne oddlžený.

Turín 22. júla (TASR) - Šéf automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Sergio Marchionne bol zo zdravotných dôvodov donútený rezignovať na svoju funkciu. Na čele koncernu ho nahradí Mike Manley, ktorý je už dlhé roky vo vedení automobilky a doteraz mal na starosti značku Jeep.



Marchionne (66) sa pred tromi týždňami podrobil operácii ramena, prišlo však k nečakaným komplikáciám, ktoré mu znemožnili, aby sa opäť ujal svojich pracovných povinností.



Marchionne tiež skončil ako prezident a predseda predstavenstva dcérskej spoločnosti Ferrari. Novým prezidentom Ferrari sa stane John Elkann, člen klanu Agnelli a prezident Fiatu. Dozorná rada vymenovala za nového predsedu predstavenstva Ferrari Louisa C. Camilleriho, ktorý predtým zastával napríklad vedúcu funkciu v tabakovom koncerne Philip Morris.



Marchionne chcel pôvodne zostať na čele koncernu FCA do roku 2019. Jeho plány týkajúce sa funkcií vo Ferrari neboli známe. Do čela Fiatu sa postavil v roku 2004, teda v časoch najväčšej krízy. Talianska automobilka pod jeho vedením prevzala amerického konkurenta Chrysler. Na konci kariéry sa Marchionnemu podarilo splniť aj posledný svoj veľký cieľ - oznámil, že koncern je ku koncu júna úplne oddlžený.