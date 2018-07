Matečná: Hranice Karpatských bukových pralesov určí skupina odborníkov

Reálne výmery nesedeli s výmerami v textovej a tabuľkovej časti, UNESCO preto vyzvalo Slovensko na odstránenie chyby.

Bratislava 23. júla (TASR) – Hranice Karpatských bukových pralesov, ktoré patria do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, určí skupina pätnástich odborníkov v teréne. Reálne výmery nesedeli s výmerami v textovej a tabuľkovej časti, UNESCO preto vyzvalo Slovensko na odstránenie chyby. Uviedla to v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).



"Historicky výmera bola daná z máp, ktoré boli v mierke 1:50.000, čiže tá výmera bola nepresná, a reálna výmera, ktorá bola z máp, nesedela s výmerami, ktoré boli v textovej a tabuľkovej časti," priblížila šéfka agrorezortu. Zdôraznila, že vytvorili pracovnú skupinu pätnástich odborníkov, ktorí v teréne určia hranice UNESCA a Karpatských bukových pralesov. Výmera 5700 hektárov bola podľa Matečnej nezmyselná, pretože niektorá časť nemá charakter pralesa.



UNESCO vyzvalo Slovensko, aby udalo presné výmery Karpatských bukových pralesov. "My na týchto reálnych výmerách už pracujeme, sú digitálne spracované a sme stále v jednaní s UNESCOM," poznamenala Matečná s tým, že vzniknutá chyba bola chybou historickou a ministerstvo sa ju v súčasnosti snaží napraviť.