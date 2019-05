Matečná: Pomoc pre farmárov postihnutých suchom musí ešte odobriť EK

Situáciu súvisiacu so suchom v roku 2017 vyhodnotili sekcia poľnohospodárstva na ministerstve v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou komorou Slovenska.

Bratislava 8. mája (TASR) – Štátnu pomoc pre farmárov postihnutých predvlaňajším suchom na Slovensku musí ešte v najbližších týždňoch odobriť Európska komisia (EK). Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS).



"Peniaze na sucho sú alokované, poľnohospodári musia byť však ešte trpezliví, pretože sme museli túto schému štátnej pomoci odsúhlasiť na Protimonopolnom úrade (PMÚ) SR, z ktorého išla požiadavka na Komisiu. Takže už čakáme len na záverečné stanovisko EK. Nič nebráni tomu, aby sme následne odškodnili poľnohospodárov," priblížila.



Matečná nevedela, ako dlho bude EK rozhodovať o odškodnení pre farmárov. "Nevieme odhadnúť, ako dlho bude Komisia rozhodovať. Predpokladáme však, že počas mesiaca by nám mala dať vedieť. Protimonopolný úrad SR však dal k tejto záležitosti kladné stanovisko, čiže nič nebude brániť tomu, aby aj EK dala kladné stanovisko, a následne budeme vyplácať finančné prostriedky," dodala Matečná.



Štátny tajomník agrorezortu Gabriel Csicsai v pondelok (6. 5.) informoval o tom, že Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR uzavrel proces kontroly a odsúhlasil oprávnenosť schémy pomoci farmárom pre výpadok úrody, ktorý spôsobilo veľké sucho v roku 2017. Juhozápadné Slovensko vtedy trpelo nedostatkom zrážok počas celého vegetačného obdobia.



"Následkom toho boli miestami výpadky úrody väčšie ako 50 % v porovnaní s mnohoročným priemerom poľných plodín, najmä obilnín, olejnín a krmovín pre živočíšnu výrobu," konštatoval štátny tajomník s tým, že agrárny sektor utrpel straty viac ako 30 miliónov eur.



Rozhodnutím NKÚ SR sa podľa Csicsaia otvorila cesta k realizácii finančnej pomoci. Nasledovať bude odsúhlasenie schémy pomoci zo strany Európskej únie za asistencie ministerstva a potom už Pôdohospodárska platobná agentúra môže vyplácať peniaze.



"Popri pomoci v núdzi urýchlene musíme začať riešiť technologické predpoklady boja so suchom na celom Slovensku, ktoré, ako sa zdá, bude pravidelným problémom nášho agrosektora už v blízkej budúcnosti," uviedol. Zadržanie nárazovej zrážkovej vody v regióne a jej následné použitie s cieľom zavlažovania je podľa neho jedinou cestou boja proti spustnutiu dnes ešte úrodnej krajiny.



Situáciu súvisiacu so suchom v roku 2017 vyhodnotili sekcia poľnohospodárstva na ministerstve v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou komorou Slovenska.



"Od prvej chvíle, keď sa objavili nenávratné škody na porastoch a zároveň predpovede o pretrvávajúcom suchu, sme spolu s agrárnou samosprávou upozorňovali na to, že mnohým, predovšetkým malým a stredným farmárom z dôvodu poklesu príjmov budú hroziť - a, žiaľ, dodnes hrozia, existenčné problémy," uviedol štátny tajomník. Zároveň ocenil, že hlasy pôdohospodárov boli vypočuté a vláda s agrorezortom našli spôsob a vôľu im pomôcť.