Matečná pri agrodotáciách podľa SaS zavádza, ministerstvo to odmieta

Bratislava 9. apríla (TASR) - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) pri agrodotáciách na východe Slovenska zavádza a hrá divadlo. Uviedla to v pondelok na brífingu opozičnej SaS podpredsedníčka Národnej (NR) SR Lucia Ďuriš Nicholsonová a tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.



Upozornili na prípad dlhoročného nájomcu štátnej pôdy Juraja Béreša. Agrorezort obvinenia odmieta, podľa MPRV predstaviteľky SaS v tomto prípade poskytujú zámerne skresľujúce informácie.



Matečná podľa SaS v roku 2013 ako vtedajšia generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) odstúpila od nájomných zmlúv s Bérešom. "Právne oddelenie SPF vtedy však vydalo stanovisko, že neexistuje právny dôvod na to, aby sa odstúpilo od nájomných zmlúv medzi SPF a Bérešom. Napriek tomu Gabriela Matečná ako šéfka SPF poslala odstúpenie od zmlúv, pričom ako jeden z dôvodov uviedli, že nájomca pôdy okrem iného nevyužíva prenajaté pozemky na dohodnutý účel a nereaguje na písomnosti prenajímateľa," priblížila Ďuriš Nicholsonová.



Tento farmár však podľa nej pozemky využíval a plnil si zmluvné podmienky, na čo má potvrdenia od obcí. Písomnosti Béreš nepreberal podľa jej slov preto, lebo bol kvôli ťažkému ochoreniu v Českej republike.



"Máme dôvodné podozrenie, že vzhľadom na to, že pán Juraj Béreš je aktuálne v súdnom spore so Slovenským pozemkovým fondom, zneužil poslankyne SaS na ovplyvnenie súdneho konania," konštatoval v reakcii hovorca MPRV Vladimír Machalík.



Podľa informácií SPF si Béreš ako nájomca dlhodobo neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas. Opakovane neuhrádzal nájomné v termíne splatnosti faktúr, nereagoval na písomnosti fondu a dendrologický posudok vypracovaný znalcom v roku 2014 potvrdil, že sady, ktoré mal od SPF prenajaté, 10 rokov neobhospodaroval. Na Béreša tiež starostovia viacerých obcí podali podnety na zlé zaobchádzanie s prenajatou pôdou a neplnenie si daňových povinností voči obciam. Okresný úrad podľa Machalíka po prešetrení skonštatoval, že zo strany Béreša prišlo k hrubému porušeniu zákona o ochrane poľnohospodárskeho fondu. Preto mu prednostné právo na prenájom nevzniklo.



Machalík pripomenul, že obce nie sú oprávnené preukazovať ani potvrdzovať obhospodarovanie pôdy a nie sú na to odborne ani technicky spôsobilé. Inštitúcie na to oprávnené sú výhradne Pôdohospodárska platobná agentúra, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, ako aj okresné úrady.



"Nekomunikovanie s úradnou inštitúciou, rovnako ako napríklad v prípade nepodania daňového priznania, neospravedlňuje porušovanie zákonov. Za Juraja Béreša totiž mohli komunikovať či už jeho rodinní príslušníci, alebo iné osoby na to oprávnené," dodal v reakcii Machalík.