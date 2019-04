Matečná: Smernica o dvojakej kvalite je víťazstvom spotrebiteľov

Dvojaká kvalita potravín, ale aj ďalších výrobkov je problémom spotrebiteľov tretiny krajín Európskej únie, predovšetkým jej východnej časti.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Smernica o dvojakej kvalite produktov schválená v stredu Európskym parlamentom je víťazstvo nielen pre Slovensko, ale aj pre všetkých spotrebiteľov v strednej a východnej Európe, ktorí sú dvojakou kvalitou najpostihnutejší, komentovala výsledok hlasovania europoslancov ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



Dvojaká kvalita potravín, ale aj ďalších výrobkov je problémom spotrebiteľov tretiny krajín Európskej únie, predovšetkým jej východnej časti. Testy preukázali, že menej mäsa, menej prírodných zložiek a viac umelých aditív pri rovnakých produktoch sú takmer vo všetkých prípadoch v neprospech nových členských krajín. "Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť s ďalšími dotknutými členskými štátmi, dnešným dňom vyúsťuje do celoeurópskeho legislatívneho riešenia problému, ktorý tu existoval roky," uviedla Matečná vo vyhlásení zaslanom médiám.



Za klamlivú obchodnú praktiku by sa mohla po novom považovať aj dvojaká kvalita tovarov, ktoré sú propagované v rôznych štátoch ako rovnaké, hoci majú výrazne odlišné zloženie. Zakázať dvojakú kvalitu produktov bude možné za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi. Medzi ne by mohli patriť okrem iného dostupnosť alebo sezónnosť surovín, zlepšovanie prístupu k zdravým a výživným potravinám či právo obchodníka ponúkať tovar rovnakej značky na rôznych geografických trhoch v baleniach rôznej hmotnosti alebo objemu.



Posudzovanie jednotlivých prípadov bude v kompetencii národných kontrolných orgánov, v prípade Slovenska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Výrobcom alebo distribútorom usvedčeným z uplatňovania dvojakej kvality budú hroziť sankcie. Tie sa v prípade závažných prehreškov môžu vyšplhať až na štyri percentá ročného obratu, ktorý dosiahnu v každom dotknutom členskom štáte.